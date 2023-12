Assassinos da Lua das Flores é o melhor de 2023 para o New York Film Critics Circle

O New York Film Critics Circle considera que Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, que filma a história dos Osage nos anos 1920/1930 e a sua tragédia face à cupidez do "homem branco", foi o melhor filme de 2023. Lily Gladstone, temperamento serenamente clássico num épico sobre a violência americana, foi escolhida como a melhor actriz.

Foto Oppenheimer, de Christopher Nolan

Oppenheimer e May December receberam, cada um, dois prémios: Christopher Nolan foi considerado o melhor realizador pelo primeiro filme que é uma adaptação de American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, e seria ainda premiado pela fotografia; já o filme de Todd Haynes, desestruturação do formato da soap, foi galardoado pelo argumento e pela interpretação de Charles Melton: melhor secundário.

Foto Anatomia de uma Queda: premiado em Nova Iorque depois da Palma de Ouro de Cannes

Outros premiados: por Passages, de Ira Sachs, Franz Rogowski foi considerado melhor actor; O Rapaz e a Garça foi o melhor filme de animação; Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, thriller conjugal que recebera a Palma de Ouro de Cannes e foi um sucesso no mercado francês, foi considerado o melhor filme internacional (estreia marcada para 2024), e Menus Plaisirs — Les Troisgros, de Frederick Wiseman, a melhor não ficção.