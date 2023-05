Martin Scorsese juntou os seus “bons rapazes”, mas ficou longe das portas do céu

Jumpin Jack Flash, atordoante, "funde" o vermelho da passerelle da entrada do Palais des Festivals, em Cannes, este sábado, com o incêndio que se acendia em 1973 nas imagens de Os Cavaleiros do Asfalto (Mean Streets, no original). Como uma alucinação. Num caso e noutro, a canção dos Rolling Stones trata das apresentações: entra em cena Robert de Niro. Tinha 30 anos no filme de 1973 e Harvey Keitel olhava-o num bar com temor. Cumpria-se: tudo acabava mal. Tem hoje 79 anos, idade com que Martin Scorsese o reuniu a Leonardo DiCaprio (são, um e outro, os homens da sua vida), em Killers of the Flower Moon. A coisa não acaba melhor.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt