May December: donas de casa desesperadas

Todd Haynes atira-se às convenções da telenovela para as desmontar com elegância, inteligência e duas actrizes em jogo permanente de avanços e recuos.

Há vários momentos no novo filme de Todd Haynes em que demos por nós a reparar no modo como o cineasta americano descentra a imagem. Literalmente: Julianne Moore e Natalie Portman raramente estão enquadradas no centro do plano, sempre atiradas para um lado ou para o outro da imagem, como se fosse preciso desviar o olhar para alcançar uma visão mais precisa de quem são e do que procuram.