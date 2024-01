Palcos da semana: gestos de dança, festa, música e cinema social

Mistura à escuta do mundo

Depois de terem ficado contidas pela chuva que ditou o adiamento do Lisboa Mistura em Setembro de 2023, as múltiplas correntes criativas que pulsam na cultura urbana voltam a convergir para o festival que enaltece a diferença e a diversidade. À 18.ª edição, muda novamente de poiso e instala-se no Capitólio, para albergar concertos, mas também festas, debates, oficinas e outros pontos de encontro interculturais.

Da tina guineense ao taiko japonês, a missão de “escutar a cidade e o mundo à volta” e de apontar à possibilidade de “pensar nas sonosferas como novos modelos de governança e de celebração da vida” – desejos expressos pelo fundador, Carlos Martins – cumpre-se num cartaz em que alinham Soweto Kinch, Dobet Gnahoré, Tiago Pereira, Mbalango, Toy e Emanuel Matos, Amizade Linha de Sintra, Isha Artes, Kaori Shiozawa, Jazzopa e Criatura.

LISBOA Capitólio

Dias 20 e 21 de Janeiro, a partir das 16h no sábado e das 17h no domingo

Grátis

Gestos de Ricardo III, inclusivamente

“De William Shakespeare desejamos as palavras e a poética, para as transformar em som, caos e gesto, redescobrindo códigos que recoloquem o teatro na esfera do indefinido, do estranho, da dúvida e do recomeço” – palavra de Marco Paiva, encenador do Ricardo III que o Porto se prepara para receber, em estreia nacional, depois da primeira apresentação em Madrid, em Outubro passado.

Nesta versão, a história do vilão mais ambicioso, sangrento e manipulador do dramaturgo está nas mãos de um elenco de actores surdos de Portugal e Espanha, com as respectivas línguas gestuais (e legendagem em português). São eles Ángela Ibáñez, David Blanco, María José López, Marta Sales, Vasco Soromenho e Tony Weaver.

Este Ricardo III é o primeiro momento do ciclo Outro Shakespeare, que propõe novos ângulos à obra do mestre do teatro inglês. Em Fevereiro, terá Outra Tempestade segundo Carlos J. Pessoa e, em Março, Hamlet, L’Ange du Bizarre por Miguel Moreira.

PORTO Teatro Carlos Alberto

De 18 a 21 de Janeiro

Quinta e sábado, às 19h; sexta, às 21h; domingo, às 16h

Bilhetes a 10€; assinatura para o ciclo a 15€

Desafios contemporâneos

O acto de gritar explorado por Flora Détraz em Hurlula, um concerto coreografado. A Besta, as Luas, de Elizabete Francisca, a representar a “geografia política de um corpo não submisso”. Cristina Planas Leitão a minerar O Sistema. E um espectáculo em que Coexistimos com Inês Campos.

É com um desafio de “questionamento, transformação e ousadia” e com um programa dominado por criações no feminino que Henrique Amoedo, director artístico do Teatro Viriato, chama à 12.ª edição do NANT - New Age, New Time, o festival viseense que se tem afirmado na agenda da dança contemporânea por oferecer um concentrado de criações recentes.

Também por lá passam a dupla Sofia Dias & Vítor Roriz, na abertura, a chamar a atenção dos mais pequenos para Uma Partícula Mais Pequena do Que Um Grão de Pó; o filme Ema, de Pablo Larraín; um workshop de Radical Softness dado por Planas Leitão; e uma exposição dos ilustradores Emma Andreetti e Marc Parchow, a Desenhar no Escuro a partir da última edição do festival.

VISEU Teatro Viriato

De 17 a 31 de Janeiro

Bilhetes de 2,50€ a 5€; assinatura (para quatro espectáculos) a 15€; entrada livre para a exposição

Todos convocados

O Rivoli celebra o 92.º aniversário de portas abertas à cidade e à população, “com hinos comunitários, realidade virtual, a busca do encanto da dança e muitos beats”, lê-se no convite. E sem cobrar entrada para um alinhamento valioso, como é costume nas festas de anos da sala portuense.

Aqui tem lugar a primeira apresentação nacional de One Song, de Miet Warlop, uma convocatória colectiva para um “concerto/competição ao vivo”, com claque e tudo. É também aqui que se estreiam Dança, Onde Estás?, de Né Barros & Jorge Gonçalves, descrita como “uma expedição ao encontro do que encanta as pessoas para dançarem”, e Bertie, de Rita Barbosa, definida pela própria como uma “experiência de realidade virtual em rede, para váries jogadores-performers”. A SoundPreta cabe o remate da festa em DJ set.

PORTO Rivoli e outros locais

De 18 a 20 de Janeiro

Grátis

Monstrare em liberdade

Em Loulé, é altura de Monstrare. O festival internacional de cinema, especializado em dar visibilidade a problemas e causas sociais através da sétima arte, chega à décima edição com 50 Anos de Liberdade, uma secção criada para comemorar o 25 de Abril, através de Cartas a Uma Ditadura, de Inês de Medeiros, e Nayola, de José Miguel Ribeiro.

Revolução à parte, o cartaz passa, entre antestreias e revisões, por Represa, de Diego Hoefel; O Pub The Old Oak, de Ken Loach; Os Demónios do Meu Avô, de Nuno Beato; Concentrados, de José Vieira Mendes; O Bêbado, de André Marques; e Great Yarmouth: Provisional Figures, de Marco Martins, entre outros títulos. Proporciona ainda workshops, masterclasses, encontros de profissionais e a revelação dos prémios Cinetendinha.