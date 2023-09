Festival Lisboa Mistura adiado por causa da chuva prevista para o próximo fim-de-semana

A 18.ª edição do festival multicultural que ia decorrer este fim-de-semana no Museu da Cidade, no Campo Grande, já não vai acontecer na data prevista.

Com debates, festas, concertos, DJ sets e oficinas, entre outros, o festival Lisboa Mistura ia ter a sua 18.ª edição este sábado e domingo, nos jardins do Museu da Cidade, no Palácio Pimenta, no Campo Grande, Lisboa. Graças à previsão de chuva, foi adiado.

"A nova data será anunciada em breve", garante o comunicado da assessoria de imprensa da organização, que é repartida entre a Associação Sons da Lusofonia e a EGEAC Cultura em Lisboa. "As previsões meteorológicas apontam para a ocorrência de chuvas fortes no próximo fim-de-semana, pelo que a organização e os parceiros se vêem obrigados a adiar a edição deste ano do festival", pode também ler-se.

O programa, revelado no início do mês passado, envolvia nomes como Orquestra de Percussão e Sopros do Projecto d'Improviso, Mãe Dela, Soweto Kinch, Dobet Gnahoré, OPA, JAZZOPA, Tiago Pereira, A Criatura e Fogo Fogo. A ideia desta edição era, segundo o fundador e programador Carlos Martins, “escutar a cidade e o mundo à volta, pensar no seu futuro e no futuro da cidade e da cultura como activação da cidadania na construção urbana”.