O que disseram ao Ípsilon em 2023: leia ou releia algumas das melhores entrevistas

"Fascina-me o mistério da escrita, como algo que me é dado, não sou eu. Como se as histórias já estivessem escritas, algures, e eu só tenho de as pôr no papel antes que elas desapareçam" - Jon Fosse, escritor - Leia a entrevista

"O smartphone é uma prisão" - Byung-Chul Han, filósofo - Leia a entrevista

"O meio [artístico] acha que a tecnologia é uma coisa do capitalismo e da ciência, e os artistas é que são os humanistas. Um disparate profundo: não há coisa mais humanista do que a tecnologia, desde a Idade da Pedra" - Leonel Moura, artista, sobre a inteligência artificial - Leia a entrevista a este e outros artistas portugueses a trabalhar com inteligência artificial

"Sinto muito medo da inteligência artificial, mas não enquanto artista" - Jennifer Egan, escritora - Leia a entrevista

"Hoje em dia, as crianças têm uma ocupação dos tempos livres que é quase profissional" - António de Castro Caeiro, filósofo - Leia a entrevista

"Vivemos num mundo que é completamente louco, mas no qual temos sempre uma certa impressão de normalidade" - Thomas Cailley, realizador - Leia a entrevista

"É isso que a arte faz com o mundo, fá-lo corar. Quando coramos, estamos mais vulneráveis, mas também mais abertos ao mundo" - John Banville, escritor - Leia a entrevista

"Uma bela missão do cinema hoje é desespectacularizar: um olhar mais tranquilo sobre as coisas" - Jonás Trueba, realizador - Leia a entrevista

"Este país precisa de protesto e temos de nos manifestar de alguma forma, mas vamos ter de reflectir, porque os media [digitais] mudaram tudo. As pessoas vão à manifestação, tiram fotos e postam" - Prétu, músico - Leia a entrevista

"Agora é que dizem que a Humanidade está numa crise muito grande. Pois, foi o que lhe fizeram! Tornaram este sistema capitalista uma coisa terrível, a Europa numa coisa sem graça nenhuma" - Luis Miguel Cintra, encenador - Leia a entrevista

"A ficção é a única arte onde se pode entrar na consciência de outros seres humanos" - Deepti Kapoor, escritora - Leia a entrevista

"O sonho português é comer camarões, deixar crescer um bom bigodinho, viver bem a vida, ir à praia, apanhar um solinho. Essa é a minha versão de vencer na vida" - Pedro Mafama, músico - Leia a entrevista

"Eu estou a tentar abrir caminhos, ultrapassar fronteiras, chegar a vários países, para que os próximos tenham um lugar melhor do que o meu" - Soraia Ramos, música - Leia a entrevista

"Costumo dizer que dançar ajuda a adiar a guerra" - Ana Pi, coreógrafa e bailarina - Leia a entrevista

"Como mulheres negras fomos menos socializadas para tomar a palavra, mesmo quando o tema somos nós" - Rébecca Chaillon, performer e autora - Leia a entrevista

"O cinema e a fotografia são máquinas irracionais que nos manipulam. Nós achamos que as controlamos, mas são elas que nos controlam a nós" - Margarida Medeiros, académica - Leia a entrevista

"O que é óptimo em Succession é que nunca vai ficar mais tempo do que deve. Os autores sabem que é algo finito. Muita televisão americana quer ser infinita" - Brian Cox, actor - Leia a entrevista

"Queremos que nos ofendam. Adoramos ser ofendidos. Adoramos o humor doentio" - Bret Easton Ellis, escritor, sobre a sua geração - Leia a entrevista

"[Os desenvolvimentos na inteligência artificial são] o mais radical ataque ao pensamento crítico, à inteligência crítica e à ciência que alguma vez vi" - Noam Chomsky, linguista - Leia a entrevista

"Tive sorte. Repare, quando comecei ninguém queria que eu realizasse" - Woody Allen, realizador - Leia a entrevista

"Se calhar é por ter 50 anos, mas chego a este momento e percebo que a democracia está a falhar e que a meritocracia não é verdade" - The Legendary Tigerman, músico - Leia a entrevista

"Temos artistas bons, mas sem força suficiente para se destacarem. Não têm a apoiá-los o país com os seus museus, instituições, exposições" - Joana Vasconcelos, artista plástica - Leia a entrevista