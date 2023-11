António de Castro Caeiro: “Hoje, as crianças têm uma ocupação dos tempos livres que é quase profissional”

A filosofia é para ele “um gozo doido”. Dá aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa desde 1990. Traduziu do grego Píndaro e Aristóteles, escreveu um livro sobre São Paulo. Tem um recheado currículo em filosofia antiga, na qual se doutorou. Antes, foi baixista da banda punk Mata-Ratos. No Outono de 2020, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, perguntou o que é a filosofia a Platão, Aristóteles, Agostinho, Kant, Wittgenstein e Heidegger. Registadas em podcast, que o humorista Ricardo Araújo Pereira recomendou, as sessões chegaram a muitos ouvintes. Estão agora adaptadas ao formato livro: O que é a Filosofia?, editado pela Tinta-da-china. Conversámos com o autor, António de Castro Caeiro, de 57 anos, na Gulbenkian, em Lisboa.

