Byung-Chul Han: “O smartphone é uma prisão”

Não é fácil chegar à fala com Byung-Chul Han. Pelo menos, de acordo com os padrões do século XXI. O filósofo nascido na Coreia do Sul, residente na Alemanha, vê o telemóvel como uma “não-coisa”, não usa redes sociais e raramente fala directamente sobre o seu trabalho (online ou offline). Só que nos últimos 13 anos encontrou um público ávido pelas críticas que faz à sociedade moderna – uma cultura que acredita que é livre, mas vive obcecada com a produtividade, refém de ecrãs, e presta culto diário a um novo deus chamado Big Data.

