O que faz a dança? “Ajuda a adiar a guerra”

Em Raw On, a brasileira Ana Pi (com música de DJ Firmeza) revisita danças afrodiaspóricas para encontrar o movimento que “impede que você se rompa”. Marca o arranque do festival Circular.

Começámos a nossa conversa com a coreógrafa e bailarina Ana Pi pela primeira frase do texto com que a própria faz a sinopse de Raw On = Ancient Technology of Resistance, performance que a brasileira, em colaboração com o português DJ Firmeza, apresenta nesta sexta-feira no salão nobre do Teatro Municipal de Vila do Conde (22h30), no primeiro dia da 19.ª edição do festival Circular: “Costumo dizer que dançar ajuda a adiar a guerra.”