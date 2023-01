Jon Fosse: “Escrever é perigoso porque saímos de nós mesmos”

O Outro Nome é o primeiro de três volumes do ambicioso romance Septologia, finalista do International Booker Prize.

O Outro Nome é o primeiro dos três volumes de Septologia, o ambicioso projecto narrativo do romancista, dramaturgo, poeta e ensaísta Jon Fosse (n. 1959). Este prolífico escritor norueguês — publicou cerca de 60 obras nos vários géneros — foi já distinguido com todos os importantes prémios literários e dramatúrgicos escandinavos e, por duas vezes, foi finalista do International Booker Prize, bem como, no ano passado, do National Book Award; o seu nome surge amiúde na lista dos prováveis vencedores do Nobel.