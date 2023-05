Luis Miguel Cintra: “A Cornucópia acabou e sentimos que a nossa vida tinha acabado”

Luis Miguel Cintra dedicou 43 anos da sua vida ao Teatro da Cornucópia. Fundada em 1973, com Jorge Silva Melo, a companhia havia de tornar-se uma das maiores referências do teatro português, tendo como mestres assumidos criadores como Peter Stein, Patrice Chéreau, Giorgio Strehler e Jean Jordheuil. Dirigida durante longos anos pelo actor e encenador em colaboração com a cenógrafa Cristina Reis, a Cornucópia encerrou em 2016, entendendo que os cortes nos apoios estatais tornavam inviável a manutenção da sua actividade com os mesmos critérios de qualidade. Luis Miguel Cintra assinou ainda algumas produções independentes depois da Cornucópia, embora a sua saúde (sofre de Parkinson) já não lhe permita prosseguir com a criação teatral.

