Woody Allen em entrevista: “Tive uma sorte excepcional”

O que é que se faz quando se está frente a frente com alguém que marcou de forma tão indelével a nossa vida? Quando se viu Manhattan no ecrã do São Jorge na noite de estreia (17 de Janeiro de 1980, para que conste), com a música de George Gershwin e a sublime fotografia a preto e branco de Gordon Willis; quando se acompanhou em tempo real uma carreira que chega agora ao 50.º filme, Golpe de Sorte (nos cinemas portugueses no próximo dia 5); quando se tem lá em casa a edição original em português de Getting Even, sob o título Para Acabar de Vez com a Cultura (em tradução do hoje crítico do Expresso Jorge Leitão Ramos), estar frente a frente com Woody Allen (Nova Iorque, 1935) é qualquer coisa de emocionante.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt