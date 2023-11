Passado e presente são um só, são mil vozes na luta de Prétu

Estamos lá no alto. Da janela vê-se o verde do relvado e as pequenas bancadas do Atlético Clube da Arrentela, vê-se quase a entrar campo dentro o branco das lápides do Cemitério Paroquial. Os prédios em volta, emaranhado de construção a erguer-se no ar, ali o azul do braço de Tejo que forma a baía do Seixal, a cidade ela mesma um pouco mais a norte, a Amora do outro lado do rio, e Lisboa há-de encontrar-se ainda mais a norte na outra margem, caso o olhar atravessasse a distância e ultrapassasse o nevoeiro que se forma sobre o rio neste dia de Outubro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt