Oposição critica ausência dos temas da saúde e da justiça do discurso de Costa

Partidos reagem à mensagem de Natal do primeiro-ministro, que “não bate certo com a realidade” das dificuldades que os portugueses enfrentam.

Os partidos da oposição criticaram António Costa por não ter incluído, na sua mensagem de Natal, qualquer referência aos problemas que se vivem na saúde, na educação, na habitação e também sobre a crise de credibilidade nas instituições. Quase todos acusaram o primeiro-ministro demissionário de propaganda e eleitoralismo, mas também houve alguns que aproveitaram para fazer promessas eleitorais e apelar directamente ao voto.

"Este ano não temos motivos para ter confiança no primeiro-ministro, no partido e na sua governação porque desbarataram a credibilidade nas instituições. Essa confiança ficou abalada", apontou o social-democrata Paulo Rangel. "Como é possível fazer o elogio dos progressos nas qualificações quando há tantos alunos sem professores e a educação num impasse?", questionou-se o vice-presidente do PSD, que defendeu que as contas certas foram conseguidas "não pelo crescimento económico, mas sim pela destruição, abandono e desistência dos serviços públicos".

Rangel lamentou que não tenha havido uma palavra para os profissionais de saúde nem para as pessoas em situação de sem-abrigo ou para quem está a atravessar dificuldades pelo "aumento das rendas e dos empréstimos", e criticou o facto de os acordos internacionais sobre energia e combate às alterações climáticas não darem "rentabilidade às nossas renováveis".

A bloquista Marisa Matias contrariou a visão de António Costa, alegando que a governação socialista e, sobretudo, a “maioria absoluta foi intranquila” e disse que as eleições serão uma “nova oportunidade para enfrentar os problemas dos portugueses” com soluções que funcionem.

André Ventura salientou que Costa só tocou “nos temas que lhe interessam”, falhando a “crise da credibilidade das instituições e a degradação dos serviços de saúde”. O líder do Chega criticou a “profunda incapacidade de António Costa de fazer um juízo crítico de auto-responsabilização” e classificou a mensagem de “eleitoralista”, acrescentando que o primeiro-ministro “mostra que não tem consciência do país que deixa”.

Jaime Toga, membro do comité central PCP, considerou que as palavras de Costa “não batem certo com a vida das pessoas”, que inclui escolas sem professores, um SNS com problemas, e a agonia de milhares de famílias com o aumento da renda ou do crédito à habitação. O comunista defendeu a “importância de não alimentar ilusões” porque não será o PS a trazer soluções, mas sim “o aumento de votos e deputados da CDU”.

O liberal Rui Rocha atacou o “número de propaganda” de Costa “sem uma palavra para a crise” que se vive na habitação, nos baixos rendimentos, nos serviços públicos ou na justiça. “A melhor notícia e prenda para os portugueses é que esta é a sua última mensagem de Natal como primeiro-ministro”, ironizou. E comprometeu-se que, a partir de 10 de Março, a IL vai “trazer um país diferente, com rendimentos e crescimento económico” e “acesso pleno” aos serviços de saúde.

Já o secretário-geral-adjunto do PS, João Torres, secundou o discurso de António Costa, mas recorrendo a termos caros ao novo secretário-geral, Pedro Nuno Santos, dizendo que o primeiro-ministro “apelou à valorização da coesão nacional”. “António Costa entrega um país muito melhor do que aquele que encontrou” em 2015, apontou João Torres. “Queremos continuar este legado, garantindo a estabilidade, previsibilidades e a segurança de que com o PS, mesmo depois de 10 de Março, os salários e as pensões continuarão a aumentar e não vão ser cortados, como tentou fazer a direita (…), e se continuará a construir um caminho de progressos e uma política de contas certas.”