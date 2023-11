Eleições em Março: a sorte grande do PSD e o azar dos Távoras do PS

Na hora do adeus do primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer as pazes com Costa e deu a chave da decisão ao país.

O Presidente da República recusou o nome de Mário Centeno para substituir a António Costa e marcou eleições para 10 de Março. Na hora do adeus do primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer as pazes com Costa e deu a chave da decisão ao país. Primeiro haverá novo Orçamento do Estado e o PS ganha tempo para escolher um novo secretário-geral. As eleições legislativas são daqui a quatro meses.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.