Já sabe o que vai fazer nos feriados? Temos uma ideia… ou 12

O calendário pede folga: vêm aí dois feriados colados a fins-de-semana, ideais para dar um salto a outro lado, esticar as pernas numa escapadinha prolongada ou ir adiantando o Natal. Seja qual for a vontade ou o orçamento, quer se queira um programa a sós, a dois ou em família, eis uma dúzia de fugas para aproveitar esses dias.

Escapadela intergaláctica

Antes que se meta o Natal, fuja. Mas fuja em grande estilo, em modo intergaláctico até. E, já agora, com direito a Marcha Imperial na banda sonora e droids incluídos. Na galáxia não tão distante de Vila Nova de Gaia está a primeira escape room do país imersa no universo Guerra das Estrelas.

A missão dos participantes é fintar o lado negro da força, sabendo que “são a única esperança para recolher informações cruciais e desafiar uma presença ameaçadora”, adianta a promotora Mission to Escape. Uma missão que só requer “inteligência, audácia e trabalho de equipa”.

A aventura Space Wars dura uma hora e custa 17,50€ por pessoa. Nas sessões normais podem entrar duas a seis. Mas também é possível estender a emoção a grupos de até 24 pessoas, reservando o espaço para festas. É só estacionar a nave no Arrábida Shopping, ao pé dos cinemas, onde também está aberta uma sala dedicada ao imaginário de Harry Potter e outra de acção moldada pela série televisiva S.W.A.T.: Força de Intervenção.

Space Wars Mission to Escape Space Wars Mission to Escape Space Wars Mission to Escape Space Wars Mission to Escape Fotogaleria Space Wars Mission to Escape

Nos carris, passeios a todo o vapor

O comboio histórico do Vouga está pronto a sair da estação para celebrar mais uma data especial a todo o vapor. Desta vez, é o Natal que dá o mote à viagem entre Aveiro, Macinhata do Vouga e Águeda, com uma locomotiva e cinco carruagens do século passado, atestadas na nota de imprensa como “verdadeiras jóias da história dos caminhos-de-ferro”.

A “experiência mágica” está agendada para os dias 25 de Novembro; 1, 2, 8, 9, 16 de Dezembro; e 6 de Janeiro. Ao todo, são sete viagens no Vouguinha, com partida da estação de Aveiro, às 13h35, e chegada ao mesmo sítio, pelas 20h12.

Pelo caminho desta jornada natalícia, há uma visita guiada ao Museu Ferroviário de Macinhata, uma degustação de doçaria típica e uma paragem em Águeda para ver as luzes e conhecer figuras como o maior ou o mais pequeno Pai Natal do país.

Os bilhetes custam 37€ (22€ para crianças dos quatro aos 12 anos) e estão à venda nas bilheteiras da CP e online.

Todos a bordo, de prato cheio

Pataniscas, bolinhos, chora, feijoada de samos, guacamole, línguas fritas, confitado com cogumelo crocante… Das abordagens mais tradicionais às novas experiências, é tempo de degustar mais uma edição (a sexta) do roteiro de sabores que lança a âncora às tradições da pesca do bacalhau.

Entre 30 de Novembro e 10 de Dezembro, a Gastronomia de Bordo torna a ser servida em Ílhavo, cortesia do festival que presta tributo à cozinha dos navios bacalhoeiros. Este ano, são 16 os restaurantes associados à causa (elencados aqui), cada um com a sua interpretação das refeições que reconfortavam os marinheiros que ficavam longe de casa meses a fio.

De braço dado com o cardápio, e para promover o património cultural da terra, os comensais podem visitar gratuitamente o Museu Marítimo de Ílhavo, o Centro de Religiosidade Marítima ou o Navio-Museu Santo André, tendo ainda direito a desconto na compra da aguardente bagaceira Mata Bicho do Convés, um produto local promovido pelo município e inspirado na bebida que era distribuída aos pescadores para se aquecerem.

Cogumelos, tractor e ovos frescos

Em casal ou com os miúdos, há “tempo para tudo: passear, explorar e descansar”. O convite chega da Vumba, propriedade de agroturismo situada em São Martinho da Cortiça (Arganil) e vem acompanhado por preços especiais para o fim-de-semana prolongado (1 a 3 ou 8 a 10 de Dezembro), a partir de 50€ a pernoita, por pessoa.

Em caso de escapadinha a dois, a proposta é enveredar por passeios românticos pelos hectares de floresta aromatizada a Outono. Em família, a experiência inclui apanhar cogumelos, fazer um safári de tractor, ir buscar ovos frescos ao galinheiro, conviver com cabras e borregos, e confeccionar uma refeição com ingredientes recolhidos ali mesmo. Informações e reservas aqui.

Na feira, entre artes e petiscos

Com 31 edições no currículo, a FAG - Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande mantém a carta de intenções: divulgar e promover a prata da casa, que é como quem diz o que de melhor se faz na região, preservando a sua identidade e mostrando que a cidade é muito mais do que a capital do vidro.

Entre 30 de Novembro e 10 de Dezembro, o Parque Municipal de Exposições serve de montra ao certame que tanto dá a conhecer o trabalho de um artesão ao vivo como a provar as iguarias da terra ou a animação da música e do folclore tradicional.

As portas estão abertas do meio-dia à meia-noite – excepto nos dias 30 de Novembro (com abertura às 18h), 4 a 7 de Dezembro (a partir das 19h) e 10 de Dezembro (com encerramento às 22h). A entrada custa 3€ (dias 4, 5 e 6 de Dezembro é gratuita).

A Oriente, folheia-se a festa

Viajar pela cultura nipónica, chinesa, indiana e de outras paragens sem sair do lugar? É na 16.ª edição da Festa do Livro, no Museu do Oriente, em Lisboa. Entre 21 de Novembro e 17 de Dezembro, alberga mais de 60 editoras e põe centenas de títulos nos escaparates, a preços especiais.

Tem tudo a que uma festa destas tem direito: lançamentos, apresentações, conversas, tertúlias, palestras. E tem também um vasto programa paralelo, a que toda a família é bem-vinda, sejam visitas orientadas ao museu em busca de peças relacionadas com obras literárias, sessões de contos tradicionais orientais para crianças, demonstrações de dança indiana, oficinas inspiradas em livros (das Plantas do Mundo de Fernanda Botelho ao haiku segundo David Rodrigues) ou uma mostra de têxteis da Índia.

A festa, promovida pela Fundação Oriente, está aberta de terça a domingo, das 10h às 18h, com encerramento estendido até às 20h na sexta-feira, sempre com entrada livre. O índice das actividades pode ser consultado aqui.

Foto Festa do Livro Fundação Oriente

Do zoo à igreja, experiências imersivas

Explorar o génio de Salvador Dalí ou de Vincent van Gogh, sentir o Spiritus de Fernando Pessoa e entrar na magia das Luzes Selvagens. À espera de miúdos e graúdos, há quatro viagens imersivas e experiências luminosas.

Em Lisboa, as atenções viram-se para Dalí Cybernetics, uma viagem pelo universo genial e provocador do mestre do surrealismo Salvador Dalí. Está patente na Immersivus Gallery do Museu da Água - Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras e pode ser visitada de terça a sexta, das 16h30 às 19h; e ao sábado e domingo, das 15h30 às 19h (8€ a 15€).

No Porto, os holofotes apontam para a arte de Living Van Gogh, que põe os visitantes na pele do célebre pintor holandês, mergulhando não só na imagética das suas obras, mas também no turbilhão interior, na sensibilidade e no génio do artista pós-impressionista. Ocupa a galeria da Alfândega e tem as portas abertas de terça a domingo, das 14h às 16h, com entradas a cada meia hora e bilhetes de 12€ a 14€.

Ainda na Invicta, é possível ver Spiritus na Igreja dos Clérigos. Com o mote Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir, que pede o nome emprestado ao poema assinado por Álvaro de Campos (heterónimo de Pessoa), a experiência junta no mesmo monumento música, luz e poesia. Está no ar todos os dias, com sessões a partir das 18h e bilhetes a 10€.

Neste mapa de viagens imersivas, Vila Nova de Gaia contribui com as Luzes Selvagens do Zoo Santo Inácio. Aqui, o convite é para descobrir a fauna e a flora do lugar, num percurso nocturno com mais de um quilómetro e na companhia de mais de 550 figuras luminosas. Para ver das 17h às 20h30, com preços a partir dos 4,90€.

Caça à mesa

Em Mora, a 28.ª Mostra Gastronómica da Caça põe à prova carnes como coelho bravo, javali, pombo, veado, lebre, faisão ou perdiz. Com o carimbo da autarquia alentejana, a iniciativa passa por uma dúzia de restaurantes locais, entre 25 de Novembro e 10 de Dezembro, alimentando e promovendo os saberes e os sabores que fazem parte da tradição da região.

Na linha de degustação estão iguarias como ensopado de veado ou de javali, coelho à caçador, pombo estufado, perdiz de cebolada, feijoada de coelho, folhado de caça ou faisão com mostarda e castanhas.

Em terra de moscatel, brindes à medida

É um dos “filhos” mais famosos da região e volta a servir as honras do copo com um festival à sua medida. Promovido pela Câmara Municipal de Palmela e pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal, o Festival do Moscatel regressa a 2 e 3 de Dezembro, para a quinta edição.

É na Pousada de Palmela que se concentram produtores como a Adega Camolas, Adega de Palmela, Adega de Pegões, Casa Ermelinda Freitas, Filipe Palhoça Vinhos, Quinta de Catralvos, Quinta do Piloto ou Venâncio da Costa Lima, fazendo a montra de um mercado dedicado ao néctar, mas também a outros vinhos locais.

É também ali que se servem provas comentadas, show cookings, um jantar temático pela chef Paula Bexiga, cocktails, produtos como o queijo de Azeitão, o chocolate ou as ostras, animação musical, visitas orientadas ao Castelo de Palmela e actividades para os mais novos.

Aberto das 11h às 20h, tem entrada livre. O copo de prova custa 5€ e dá direito a duas provas.

Paralelamente, entre 1 e 3 de Dezembro, decorrem os Fins-de-Semana Gastronómicos do Moscatel de Setúbal, com menus a preceito para degustar nos restaurantes aderentes.

Foto Festival do Moscatel Câmara Municipal de Palmela

Alcácer puxa do galeão

Alcácer do Sal volta a fazer-se ao rio Sado, para navegar naquela que já começa a ser uma tradição da época: embarcar num velho galeão de sal, o Pinto Luísa, com uma bebida quente numa mão, um biscoito na outra e a vista posta na iluminação natalícia que enfeita a marginal, sem esquecer o agasalho. Além desse postal brilhante, avistam-se as paisagens da lezíria, as pontes, o pôr-do-sol e, com alguma sorte, os golfinhos. Tudo com música temática a embalar a viagem.

Estes passeios, com perto de uma hora de duração, largam amarras a 1 de Dezembro e só atracam a 21. Realizam-se em datas específicas e em várias sessões (enumeradas no site da autarquia), a partir das 18h. O embarque custa 6,10€, ficando em 2,50€ para crianças dos seis aos 12 anos.

Depois de escolherem a sessão, os marinheiros de água doce podem inscrever-se presencialmente, no Posto de Turismo, ou através do e-mail turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt. Recomenda-se rapidez, já que os passeios costumam esgotar rapidamente.

No montado, de copo cheio

Na Vila do Gin, no montado alentejano, todos os dias são bons para erguer o copo em celebração da bebida que ali é produzida biológica e artesanalmente: o Black Pig. Se o nome da marca já era sinónimo de prémios, em 2021 passou a ostentar mais uma medalha: o primeiro e único parque temático do mundo consagrado ao gin.

Da entrada da Herdade do Sobral, em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), avistam-se possibilidades de visitar a destilaria, aprender a preparar um gin tónico perfeito e juntar umas tapas à degustação, além de caminhar por trilhos, visitar a quinta dos animais ou brincar no parque. Algumas actividades pedem reserva antecipada.

Em breve, avistar-se-ão também duendes, uma pista de gelo ecológica, um safari natalício, um presépio de animais da quinta e outras animações, quando a Vila Natal abrir, entre 25 de Novembro e 31 de Dezembro.

Foto Vila do Gin DR

Num hotel, Como em Casa

A pergunta foi lançada a pescadores, vendedoras do mercado e outras gentes de Vila Real de Santo António: quem são os melhores cozinheiros cá da terra? As escolhas recaíram sobre Isabel, agricultora e vendedora; Natália e Lena, especialistas em doçaria regional; e Paulo, coordenador comercial e promotor crónico de petiscadas nas horas vagas.

Graças à fama de cozinheiros de mão-cheia, foram convidados pelo chef David Domingues para entrarem na sua cozinha. Desse momento de partilha de saberes resultará “um jantar que presta homenagem ao localismo e aos sabores ancestrais desta região do Algarve”. É servido a 9 de Dezembro, no restaurante À Terra, do hotel Octant Praia Verde, em Castro Marim, ao embalo da iniciativa Como em Casa.

Comecemos pela sobremesa: tarte de alfarroba, figo, amêndoa e laranja feita pelas duas amigas doceiras. Até lá, uma caldeirada de barriga de atum à moda do Sr. Paulo e especialidades da D. Isabel – para quem “o que é preciso é estar a comida em cima da mesa” – como carapau alimado, biqueirão albardado, perdiz de vinagrete ou entrecosto no forno a lenha, com papas de milho, grão e toucinho. No final, chef e convidados conversam com os comensais.

O preço do pacote completo da experiência – alojamento de duas noites para duas pessoas (de 8 a 10 de Dezembro), pequeno-almoço, sugestões de passeios e jantar com os cozinheiros locais – começa nos 490€. Quem quiser ir só jantar (dia 9, às 20h) paga 55€, com bebida incluída.

O hotel da Praia Verde é a segunda paragem do programa Como em Casa, que começou em Évora no início de Novembro e segue para outras unidades da rede Octant nos próximos meses, sempre nos mesmos moldes: Lousã (26 e 27 de Janeiro), Douro (23 e 25 de Fevereiro), Vila Monte (22 e 23 de Março), Furnas (19 e 20 de Abril) e Ponta Delgada (24 e 25 de Maio).