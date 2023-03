Clérigos volta às visitas nocturnas e a sentir o Spiritus

“A melhor maneira de viajar é sentir”, de Álvaro de Campos, inspira o “espectáculo multissensorial”. De volta também, as visitas Clérigos by Night.

“Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir/ Sentir tudo ele todas as maneiras/ Sentir tudo excessivamente…”. Está lançado o mote do Spiritus, mais espectáculo do prolífico atelier OCubo, responsável por dezenas de interpretações multimédia nos últimos anos, em que arquitectura, luz, música e poesia se conjugam.

Na Igreja dos Clérigos, este “espectáculo multissensorial” — e inerentemente espiritual — foi um sucesso em 2022, com mais de 700 mil visitantes, segundo a organização, e volta agora para uma segunda edição a partir de 30 de Março, coincidindo durante algumas semanas com o regresso das visitas nocturnas ao monumento.

No “coração da Igreja dos Clérigos” volta a fazer-se luz para "um mergulho multissensorial, abstracto e imersivo”, que “convida à reflexão acerca do papel do Homem no mundo, e à vivência, de uma forma pessoal, emocionante e arrebatadora, de um dos maiores símbolos da Invicta”. É assim que é resumido o show Spiritus, inspirado “livremente” no poema de Álvaro de Campos/Fernando Pessoa, numa iniciativa conjunta da Irmandade dos Clérigos com OCubo, e com o apoio da Câmara Municipal do Porto.

Foto Clérigos by Night, noite do Porto a cintilar paulo pimenta

Também com o objectivo de propor uma “redescoberta” da igreja “pelos próprios habitantes da cidade”, o espectáculo, que “transforma a arquitectura barroca de Nicolau Nasoni num elemento vivo”, será exibido todos os dias, a partir das 18h, com bilhetes a 10€ (entrada gratuita até aos 10 anos), que incluem a visita à torre.

Em tempo de Páscoa, entre 31 de Março e 16 de Abril, o show coincide com o regresso das visitas nocturnas Clérigos By Night. Uma proposta que regressa ao longo do ano (também no Natal e Verão) e que permite admirar torre e igreja em ambiente nocturno, além, claro, de oferecer vistas de tirar o fôlego da cidade ao pôr-do-sol e à noite. Das 19h às 23h, com bilhete a 5 euros.

A assinalar o regresso dos dois espectáculos, informa a organização, os primeiros cem bilhetes para o Spiritus e visita à torre são gratuitos.

Mais informações e bilheteiras nos sites do Spiritus e da Torre dos Clérigos.