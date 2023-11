Vouguinha regressa aos carris para celebrar o Natal

O Comboio Histórico do Vouga volta aos carris para sete “viagens únicas” pela “magia natalícia”, com uma paragem especial em Águeda para “conhecer o maior e o mais pequeno Pai Natal do país”.

O Comboio Histórico do Vouga está de volta para uma Edição de Natal, com sete “viagens únicas” que prometem unir “o encanto ferroviário à magia natalícia”, anuncia a CP – Comboios de Portugal em comunicado.

A experiência turística parte da estação de Aveiro rumo a Macinhata do Vouga, onde os passageiros serão recebidos com “música e cantares tradicionais da região e mostra de produtos regionais”, antes de uma visita guiada ao museu ferroviário local, acrescenta a empresa no site.

A viagem a bordo do Vouguinha, como é carinhosamente apelidado, continua depois até Águeda, com paragem de cerca de duas horas na cidade para “vivenciar o acender das luzes natalícias, e conhecer o maior e o mais pequeno Pai Natal do país”.

Durante o percurso ao longo da última linha de via estreita em Portugal, a bordo de “uma das cinco carruagens dos primeiros anos do século XX, rebocadas pela histórica locomotiva Diesel 9004”, haverá ainda tempo para “degustar doçaria típica local”, incluindo miniaturas dos pastéis de Águeda, acrescenta a nota de imprensa.

Depois de viagens experimentais que começaram em 2017, “e que foram feitas de forma casuística nos últimos anos”, a CP fixa agora a oferta turística do Vouguinha com um programa de Inverno dedicado à época natalícia, “mais consolidado” e que “extravasa a simples experiência da viagem de comboio”, como parte do plano da empresa de estender a oferta de comboios turísticos a todo o ano, escrevia Carlos Cipriano na Fugas em Outubro.

A edição natalícia do Comboio Histórico do Vouga está agendada para os dias 25 de Novembro, 1, 2, 8, 9, e 16 de Dezembro e 6 de Janeiro. Parte da estação de Aveiro às 13h35, com regresso previsto às 20h12. A experiência custa 37€ por adulto, 22€ para crianças, dos quatro aos 12 anos, e 32€ para grupo de dez ou mais pessoas. Mais informações e reservas aqui.