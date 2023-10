CP lança comboios turísticos para o ano inteiro

Após o Histórico do Douro até Outubro, haverá Vouguinha no Natal e o Miradouro a mirar o Tejo no Inverno e Primavera.

Depois de um Verão em que a oferta turística da CP se limitou, embora com grande sucesso, ao Comboio Histórico do Douro, a empresa pretende consolidar uma oferta turística que faz uso do Vouguinha com locomotiva a vapor entre Novembro e Janeiro e o aproveitamento das carruagens Schindler que habitualmente circulam no Douro para fazer viagens turísticas na linha da Beira Baixa entre o Entroncamento e Castelo Branco, um percurso que decorre na sua maior parte ao longo do Tejo.