Motivar os filhos para o estudo

São vários os estudos que mostram que os alunos mais motivados, com um maior envolvimento parental e que utilizam estratégias eficazes de autorregulação são os que obtém maior sucesso escolar.

Uma das condições para ter sucesso académico passa por uma preparação que envolva a utilização de estratégias de estudo, por isso, quando as crianças trazem trabalhos da escola, os pais devem assumir um papel de apoio. Os pais são um suporte, orientando os filhos nestas tarefas e incutindo métodos de estudo e organização.

Se os filhos forem conduzidos a fazer dos trabalhos de casa uma prioridade, com certeza que vão encarar esta tarefa como primordial.

É importante que os pais ganhem consciência de que ajudar os filhos a criar hábitos de estudo é um forte indicador de sucesso escolar. Além disso, uma boa gestão do tempo significa que sobra tempo livre para fazer o que se gosta.

Muitos pais questionam-se acerca da melhor forma de ajudar os seus filhos a obter bons resultados, por isso apresento algumas sugestões que ajudarão os pais a motivar os seus filhos, ao longo do ano letivo.

Interesse-se pelo que fez durante o dia

O facto de os pais perguntarem aos filhos o que fizeram durante o dia mostra interesse e preocupação. Os filhos gostam de sentir que são importantes e valorizam os pais que se interessam.

Ajude-o a organizar-se

Citando o velho ditado “ninguém nasce ensinado” e isso serve, igualmente, para a organização. É fundamental orientar os filhos e ajudá-los a ganhar formas de organizar a mochila, os cadernos, os trabalhos...

Ajude-o a aprender a motivar-se

Quando conseguimos fazer alguma coisa, sentimos orgulho em nós, o mesmo acontece com os nossos filhos. As crianças devem sentir orgulho nas suas conquistas e, para tal, é fundamental que os pais valorizem os seus progressos e incutam a auto-motivação para a aprendizagem.

Deixe-o decorar o espaço de estudo

Ter um espaço para estudar longe de distrações, afastado da televisão de preferência, ajuda o seu filho a concentrar-se, aumenta a velocidade de execução das tarefas e o rendimento escolar. Deixe ser o seu filho a decorar este espaço, isto vai fazer com que sinta que o espaço é seu e que está a seu gosto, mesmo que ache que poderia estar melhor.

Ajude a focar a atenção e a concentração

As crianças têm um tempo de atenção e concentração muito reduzido. Este tempo vai aumentando, lentamente, conforme vão crescendo. Os pais devem ajudar os filhos a concentrar-se nas tarefas chamando a atenção, de forma gentil, fazendo com que os filhos voltem “à terra”.

Ajude-o a treinar a memória

Uma das grandes “aliadas” da aprendizagem é, sem sombra de dúvida, a memória. Por isso, devemos treinar a memória e podemos começar com jogos e ir passando, gradualmente, para a memorização dos conteúdos escolares. Não é possível, por exemplo, aprender a ler sem memorizar as letras…

Crie uma boa relação com a escola

Ninguém aprende num ambiente onde não se sinta confortável e o mesmo acontece com os nossos filhos. Uma boa relação com a escola permite às crianças sentir que estão num ambiente seguro, contribuindo para facilitar a aprendizagem.

Ajude o seu filho a ser positivo

Manter um espírito positivo é fundamental em qualquer área da nossa vida. Claro que o seu filho vai errar muitas vezes ao longo da escolaridade. O segredo é ver o “erro” como uma forma de aprender e não como uma falha. Ensinar os filhos a serem positivos ajuda-os a enfrentar as adversidades.

Quando estiver a desesperar, respire fundo e conte até dez. Não grite

Não desespere. Por vezes não é fácil, principalmente quando repetimos 20 vezes e os filhos parecem não perceber. O segredo não é repetir 20 vezes, mas explicar de 20 formas diferentes. Nem todas as crianças são iguais e nem todas compreendem as coisas da mesma maneira.

Para concluir, gostava de salientar que é com a ajuda, a paciência e o carinho dos pais que os filhos veem as tarefas escolares como prazerosas. É fundamental para todo o percurso educativo que os momentos de estudo não sejam vistos como um “fardo”, mas como uma forma de rever e consolidar os conteúdos.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990