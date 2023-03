Dicas para facilitar a aprendizagem da leitura

Quando uma criança apresenta dificuldades no início do ensino formal da leitura, e por algum motivo não as consegue superar, estas tendem a ser cada vez maiores, chegando a extravasar para outros processos, com consequências que vão muito para além do plano cognitivo.

Sabemos que as crianças que se deparam com insucesso escolar ficam afetadas a nível emocional, o que leva à perda de autoestima e motivação para aprender, tendo como consequência o abandono do ensino prematuramente.

Para que uma criança consiga ter sucesso na aprendizagem da leitura precisa de adquirir uma série de competências linguísticas que se influenciam reciprocamente, nomeadamente: o conhecimento da linguagem oral; o conhecimento lexical; o conhecimento morfossintático; a consciência fonológica; o conhecimento das letras (in Ferraz, 2020, Aprender a Ler, Novas Edições Académicas).

Estas competências não são adquiridas de forma natural pelas crianças, o que implica que todos os envolvidos neste processo (pais, professores, psicólogos, terapeutas, técnicos) utilizem estratégias para ajudar a criança a adquiri-las.

Em relação ao conhecimento da linguagem oral, proponho que se utilizem as seguintes estratégias: incentivar todas as formas de comunicação; corrigir as incorreções realizadas pelas crianças no discurso; evitar a utilização de uma linguagem simplificada; ter um tempo e um espaço dedicados à leitura de histórias; apresentar diversos tipos de literatura; promover momentos de leitura e escrita espontânea e em contexto.

No que diz respeito ao conhecimento lexical é, fundamental, que as crianças usufruam de atividades diversificadas, pois quanto mais alargado for o vocabulário dominado pela criança mais facilidade terá na aprendizagem da leitura. Para alargar o vocabulário, proponho: nomeação de categorias (“Cão e gato são?”); identificação de semelhanças (“O que é que o carro e a mota têm em comum?”); reconhecimento de antónimos (“Qual é o contrário de grande?”); reconhecimento de sinónimos (“Lindo é o mesmo que …”).

Quanto à consciência morfológica, posso salientar que as relações que se estabelecem entre os elementos da frase são fundamentais para que possamos produzir um discurso coerente. Por isso, a criança deve ser convidada a realizar atividades que a permita corrigir erros frequentes, como por exemplo: a concordância de género “A bola é redonda, o balão é …”; a formação do plural de nomes irregulares, como por exemplo “Um caracol, dois…”.

A consciência fonológica — capacidade de refletir sobre a língua — não se desenvolve espontaneamente e, como tal, devem ser realizados exercícios que promovam a sua promoção, tais como: dividir palavras em sílabas; identificar o número de sílabas de uma palavra; formar uma palavra a partir de sílabas isoladas; produzir palavras a partir de uma determinada sílaba inicial; inverter a ordem das sílabas de uma palavra; adicionar ou omitir sílabas de uma palavra; identificar sílabas semelhantes.

O conhecimento das letras é crucial para a aprendizagem da leitura e vai permitir à criança a decifração do material impresso, contudo há que ter em atenção que na língua portuguesa as correspondências entre os sons e as letras não são de um para um. Este conhecimento deve iniciar-se na fase Pré-Escolar oralmente e, mais tarde, com o ensino formal da leitura, passa a ser auxiliado pela escrita.

Proponho as seguintes atividades: identificar palavras que possuam um determinado som; nomear objetos cujo nome comece por um determinado som; formar uma palavra a partir de sons isolados; dividir palavras nos sons que as compõem e identificar o número de sons de uma palavra.

Todas as atividades lúdicas aqui propostas vão contribuir para facilitar a aprendizagem da leitura e desta forma, a criança poderá Ler para Aprender, sendo que este é o principal propósito da leitura.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990