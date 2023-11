Bolo-rei da Flor de Aveiro volta a ser eleito o “melhor dos melhores”

Presença habitual de concursos e pódios, a padaria e pastelaria Flor de Aveiro volta a conquistar o galardão máximo do Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português.

O bolo-rei da Flor de Aveiro voltou a ser eleito o “melhor dos melhores” no Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português, depois da vitória em 2021 e em 2019. No ano passado, apesar de ter conquistado uma medalha de ouro, a distinção máxima foi para A Pousadinha, em Tentúgal.

Presença habitual de concursos e pódios, a padaria e pastelaria aveirense foi ainda premiada com uma medalha de ouro pela receita de bolo-rei escangalhado. Já no ano passado, tinha vencido a competição vizinha da quadra, o Concurso Nacional de Bolos Especiais de Natal Tradicional Portugueses, com a broinha castelar.

A receita vencedora do bolo-rei da Flor de Aveiro é “bastante antiga” e foi “criada por Maria de Lurdes Borralho, uma das gerentes”, tendo sido “ajustada” ao longo dos anos, contava Carina Cotafe, da casa aveirense, aquando da vitória no mesmo concurso em 2019. O segredo, dizia, está na qualidade e quantidade de fruta. “Leva uma elevada quantidade de fruta e também uma grande variedade”, “penso que seja isto que diferencia”, defendia.

Este ano, além de eleger o “melhor dos melhores”, o Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português entregou 24 medalhas de ouro, prata e bronze, nas categorias de bolo-rei, bolo-rainha e bolo-rei escangalhado.

A iniciativa, promovida pelo Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) em conjunto com a Qualifica/oriGIn Portugal, tem como objectivo “estimular a produção de qualidade, dar a conhecer os melhores produtos nas diferentes regiões do país, incentivar o seu consumo, e promover o encontro de produtores, empresas, técnicos e apreciadores”, além de “valorizar e divulgar a qualidade, especificidade e diversidade dos produtos portugueses”, sublinha a organização em comunicado.

A 12.ª edição do Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português decorreu a 7 de Novembro e os resultados foram divulgados publicamente esta sexta-feira. Consulte aqui a lista completa de premiados.