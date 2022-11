Bolo-rei de Tentúgal é o “melhor dos melhores”

Fundada em 1983 na vila de Tentúgal, concelho de Montemor-o-Velho, A Pousadinha é um ícone da doçaria conventual regional, afamada pela estrela local, o Pastel de Tentúgal, do qual é uma das pastelarias com produção certificada, mas também pelas queijadas à base de leite e queijo fresco. Nesta quadra, no entanto, soma prémios com outra iguaria mais natalícia, o bolo-rei.

Depois de ter ficado em terceiro lugar no concurso “O melhor bolo-rei de Portugal”, promovido pela Associação do Comércio e da Indústria de Panificação (ACIP), a luxuriante coroa natalícia d'A Pousadinha foi eleita a “melhor das melhores” no Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português.

A 11.ª edição da competição, realizada pelo Centro Nacional de Exposições (Cnema) em parceria com a Qualifica/oriGIn Portugal, distribuiu ainda 29 medalhas de ouro, prata e bronze, distinguindo os melhores nas categorias bolo-rei, bolo rainha, e bolo-rei escangalhado.

Foto A broinha castelar da Flor de Aveiro foi eleita a "melhor das melhores" no Concurso Nacional de Bolos Especiais de Natal Tradicionais Portugueses DR/Flor de Aveiro

Já a broinha castelar da padaria e pastelaria Flor de Aveiro foi eleita a “melhor das melhores” no concurso nacional que distingue outros bolos especiais de Natal tradicionais portugueses. Se no ano passado, a casa aveirense tinha conquistado a distinção máxima no concurso dedicado ao bolo-rei, desta vez é na competição irmã que arrecada o prémio principal.

Presença habitual de concursos e pódios, a Flor de Aveiro levou ainda para casa, no conjunto dos dois concursos, três medalhas de ouro (bolo rei, bolo rainha e sopa dourada), e uma medalha de prata com a receita do escangalhado.

As duas competições, ambas na 11.ª edição, têm como objectivo “estimular a produção de qualidade, dar a conhecer os melhores produtos nas diferentes regiões do país, incentivar o seu consumo, e promover o encontro de produtores, empresas, técnicos e apreciadores”, enumera a organização em comunicado.

Aqui encontra as listas completas dos vencedores do 11.º Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português e do 11.º Concurso Nacional de Bolos Especiais de Natal Tradicionais Portugueses.