Bolo-rei de Aveiro vence concurso nacional: é “o melhor dos melhores”

“Bolo tradicional de Natal, com frutas escorridas e frutos secos. De forma redonda, com um grande buraco no centro, é feito de uma massa fofa misturada com passas, sultanas, frutos secos e fruta escorrida. Aroma ligeiro a vinho do Porto branco e aguardente bagaceira. Tem uma mistura de sabores, desde frutos secos, fruta escorrida, citrinos, vinho do Porto branco e aguardente bagaceira”. Eis como se apresenta o bolo-rei campeão do 10º Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português, uma obra da padaria e pastelaria Flor de Aveiro, que já é uma repetente nestas distinções.

A produção da casa aveirense foi classificada como "Melhor dos Melhores” nesta competição, realizada pelo CNEMA, o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas em Santarém, e a Qualifica/oriGIn Portugal, associação que se dedica a defender produtos portugueses, no dia 10.

Entre vencedores de outras partes do país (e entre medalhas de ouro, prata e bronze em várias doces categorias), a Flor de Aveiro, que recentemente abriu em Coimbra a Doce Meu, destaca-se também por receber medalhas de ouro para o bolo-rainha e para o bolo-rei escangalhado.

Bolo-rei Flor de Aveiro Bolo-rainha Flor de Aveiro Fotogaleria

É uma receita de bolo-rei “bastante antiga, criada por Maria de Lurdes Borralho, uma das gerentes, e que ao longo dos anos foi sendo ajustada”, explicava Carina Cotafe, da Flor de Aveiro, aquando da mesma vitória em 2019. A cereja neste bolo é a fruta, pela sua “qualidade e quantidade”: "Leva uma elevada quantidade de fruta e também uma grande variedade”, "penso que seja isto que diferencia” o bolo, dizia Carina.

Pretendendo “estimular a produção de qualidade, dar a conhecer os melhores produtos nas diferentes regiões do país, incentivar o seu consumo, promover o encontro de produtores, empresas, técnicos e apreciadores”, o Concurso Nacional de Bolo Rei distinguiu ainda com medalhas de ouro pelos bolos-reis a Confeitaria A Lenda da Benedita, a padaria e pastelaria Dias de Tortosendo e a Panificadora Regional da Vermelha, Cadaval.

Foto Bolo-rei Escangalhado Flor de Aveiro

Nos bolos-rainha distinguiram-se com ouro, além da Flor, também a Confeitaria A Lenda (Benedita), a pastelaria Mina da Estação de S. João da Madeira e a Briosa de Coimbra.

​​No bolo-rei escangalhado, ouro para a Flor, A Lenda, a Briosa e ainda para a Tertúlia Popular de Coimbra.

A lista completa de premiados está disponível no site Concursos Nacionais.