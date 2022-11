“O melhor bolo-rei de Portugal”? A coroa foi para uma padaria da Damaia

A Padaria da Né é a grande vencedora do concurso “O melhor bolo-rei de Portugal”. A Pastelaria Visconde (Coimbra) tem o melhor bolo-rainha, e a Brisanorte (Leiria) a melhor trança de Natal.

A 11.ª edição do concurso “O melhor bolo-rei de Portugal”, promovido pela Associação do Comércio e da Indústria de Panificação (ACIP), voltou a eleger as melhores receitas das “principais e mais antigas iguarias natalícias portuguesas”.

A grande vencedora, na categoria de melhor bolo-rei, foi a Padaria da Né, na Damaia (Amadora), a mesma que, em 2021, ganhou um outro saboroso concurso: o melhor pastel de nata da região de Lisboa.

Já o prémio de melhor bolo-rainha foi entregue em Coimbra, à Pastelaria Visconde, enquanto o melhor bolo-rei escangalhado este ano é o da Padaria Fazendense, em Almeirim. Prefere uma trança de Natal? A categoria foi ganha pelas pastelarias Brisanorte, em Leiria. Mas se o que procura é mesmo uma novidade para a quadra, então saiba que o prémio da categoria inovação foi atribuído à Pastelaria Moinho Novo, em Tentúgal (Montemor-o-Velho).

A entrega de prémios da nona edição do concurso decorreu no dia 29 de Outubro, durante a Expoalimenta, na Exponor, em Matosinhos, galardoando ainda segundos e terceiros classificados em cada uma das quatro categorias.

Na categoria bolo-rei, aponte também o Atelier do Doce (Alfeizerão, Alcobaça) e A Pousadinha (Tentúgal, Montemor-o-Velho), segundo e terceiro classificados. Para bolo rainha: a Padaria Mais que Pão (Silvares, Fundão) e A Mina da Estação (São João da Madeira).

Já a eleição do melhor bolo-rei escangalhado fechou os lugares do pódio com a Flor da Gafanha (Gafanha da Nazaré, Ílhavo) e a Confeitaria Rainha 1 (Arouca), que levou ainda dois segundos lugares, nas categorias trança de Natal e inovação.

Em último lugar do pódio nestas duas categorias ficaram, respectivamente, a UPAL – União Panificadora da Amadora e a Pastelaria São Sebastião (Vila de Prado, Vila Verde).

O objectivo do concurso, realizado anualmente, passa por “promover, dinamizar e dignificar o sector”, além de procurar “impulsionar, enobrecer e proteger as principais e mais antigas iguarias natalícias portuguesas”, sublinha ainda o comunicado de imprensa.