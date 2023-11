Projecto HUH! encerra o ciclo de 2023 do Há Música na Casa da Cerca, em Almada

Iniciada em Abril, a edição de 2023 do ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, encerra no dia 18 de Novembro com os HUH!, um projecto de música experimental.

O ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, encerra este mês com um último concerto integrado no sub-programa Música nas Exposições. Propondo “a apresentação de composições musicais que interagem com as obras de uma exposição ou com o seu espaço envolvente”, desta vez o programa conta com um grupo de música experimental, os HUH!, quarteto formado por Bruno Ramos (guitarra eléctrica), Guilherme Rodrigues (saxofones), Zé Maria Carreira (saxofones) e Miguel Fernández (bateria). O concerto está marcado para 18 de Novembro, sábado, às 18h, com entrada livre, apenas sujeita à lotação da sala.

Formados em 2019, os HUH! já foram marcados pelo free-jazz, misturado a outros estilos (rock, noise, electrónica, contemporânea, etc.), vivendo agora uma nova fase. Guilherme Rodrigues, um dos fundadores, recorda ao PÚBLICO como tudo começou: “Eu, o Bruno e o Zé estávamos os três a estudar na escola do Hot Clube. Já éramos amigos. Nenhum de nós tinha tido uma banda ou um projecto, éramos bastante novos, mas queríamos fazer um. Não nos enquadrávamos assim tanto dentro das directrizes do Hot, queríamos fazer uma coisa mais experimental, e foi então falámos com o Miguel Fernández, que conhecíamos muito mal mas gostávamos da maneira como ele tocava. Juntámo-nos, estivemos bastante tempo a ensaiar, e acabámos por dar os nossos primeiros concertos em 2019.”

O primeiro palco do quarteto foi o Logradouro da Bempostinha (em Arroios), mas seguiram-se outros, como a Festa do Jazz, no CCB, em 2021 ou a SMUP (Sociedade Musical União Paredense), onde já actuaram mais de uma vez. O concerto agora anunciado para Almada apanha o grupo numa nova fase. “O que temos apresentado agora”, diz Guilherme, “parte mais do trabalho que eu tenho feito com o Zé [ou outro saxofonista do grupo] em duo. Juntámo-nos, escrevemos música, e a estética mudou um bocado. Até ao concerto do CCB o estilo era mais free-jazz, agora é mais contido e minimalista. Antes havia um maior espaço para a improvisação, para solos, e agora isso acontece dentro de moldes específicos.”

O ciclo Há Música na Casa da Cerca foi criado em 2015, numa parceria entre a almadense Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea com a PontoZurca - editora e produtora discográfica. A edição deste ano começou no dia 29 de Abril de 2023 com um concerto do João Mortágua Math Trio, seguindo-se o Luca Argel Trio (27 de Maio), Elisa Rodrigues (24 de Junho), os Coladera (29 de Julho), Martín Sued & Orquestra Assintomática (30 de Setembro), João Cabrita Trio (30 de Julho) e, por fim, Will Samson (28 de Outubro).