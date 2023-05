Luca Argel leva Sabina a ver o Pôr do Sol na Casa da Cerca, em Almada

Cantor e compositor brasileiro radicado em Portugal desde 2012 abre o ciclo de Concertos ao Pôr do Sol no Há Música na Casa da Cerca, em Almada. No sábado, dia 27, às 21h30.

Inaugurada no dia 29 de Abril com um concerto de João Mortágua Math Trio, a 9.ª edição do ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada tem no dia 27 de Maio o primeiro dos Concertos ao Pôr do Sol, no anfiteatro do Jardim Botânico, com o trio de Luca Argel, às 21h30. Com ele (voz e violão), estarão Carlos César Motta (bateria) e Neném do Chalé (percussões). A entrada, tal como nos anos anteriores, é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Cantor e compositor brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 1988 e radicado no Porto desde 2011, já tem seis álbuns em nome próprio: Tipos Que Tendem Para o Silêncio (2016), Bandeira (2017), Conversa de Fila (2019), Samba de Guerrilha (2021) e Sabina (2023). Como vocalista e autor, tem integrado os grupos Samba Sem Fronteiras, Orquestra Bamba Social e Ruído Vário, este último em parceria com a cantora portuguesa Ana Deus a partir da poesia de Fernando Pessoa.

A par disso, Luca Argel é também autor de livros de poesia publicados no Brasil, Espanha e Portugal, entre os quais esqueci de ficar o grafite (2012), topadas no escuro (2015), uma pequena festa por uma eternidade (2016), 33 rotações (2017), contemspoilers (2017) ou fui ao inferno e lembrei de você (2019). E tem trabalhado em bandas sonoras para cinema e dança e teve durante dois anos uma rubrica na Rádio Nova (Porto) intitulada “Boi com Abóbora”, com periodicidade diária.

O ciclo Há Música na Casa da Cerca foi criado em 2015, numa parceria entre a Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada, com a PontoZurca - editora e produtora discográfica. O concerto de João Mortágua Math Trio integrou o sub-programa Música nas Exposições, que terá até ao final do ano mais dois concertos (às 18h): Will Samson, em 28 de Outubro e HUH! em 18 de Novembro, este integrado no aniversário da Casa da Cerca.

No sub-programa deste ano dos Concertos ao Pôr do Sol, no anfiteatro do Jardim Botânico, depois do Luca Argel Trio, estão programados mais quatro concertos: Elisa Rodrigues (24 de Junho, 18h30), Coladera (29 de Julho, 21h30), Martín Sued & Orquestra Assintomática (26 de Agosto, 21h30) e, por fim, João Cabrita Trio (30 de Setembro, às 21h30).