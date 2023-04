Saxofonista João Mortágua abre a 9.ª edição do Há Música na Casa da Cerca

De Abril a Setembro, o ciclo Há Música na Casa da Cerca regressa a Almada. O primeiro concerto é este sábado (18h), com João Mortágua Math Trio.

O ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, está de volta para uma série de concertos, que decorrerão mensalmente, até Setembro. O primeiro é já este sábado, 29 de Abril, às 18h, com o mais recente projecto do saxofonista João Mortágua, o João Mortágua Math Trio, no qual participam o contrabaixista Diogo Dinis e o baterista Pedro Vasconcelos.

Nascido em 26 de Dezembro de 1987, João Mortágua reside em Coimbra, editou e participa em vários álbuns com diversas formações: Janela (2014), Mirrors (2017), Axes (2017), Dentro da Janela (2019), Mazam (2020), Kintsugi (2021, com o pianista Luís Figueiredo) Math Trio (2021), Neighbour Lizard (2022), Quan Ny Lys (2022, com Mané Fernandes e Rita Maria) e Pilgrimage (2022).

Ao mesmo tempo, tem integrado projectos musicais com André Fernandes, Nelson Cascais, Diogo Alexandre, Eduardo Cardinho Group, Mondego Ensemble e Hugo Raro Quarteto. Músico do ano no RTP/Jazz 2017, teve a distinção de Melhor Álbum Jazz nos Prémios Play 2020. Como professor, exerce funções de docência nos cursos de jazz do Conservatório de Música de Coimbra e da Universidade de Aveiro.

Criado em 2015, numa parceria entre a Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada, com a PontoZurca - editora e produtora discográfica, o ciclo Há Música na Casa da Cerca chega este ano à sua 9.ª edição. O João Mortágua Math Trio integra o sub-programa Música nas Exposições, que anuncia mais dois concertos (às 18h): Will Samson, em 28 de Outubro e HUH! Em 18 de Novembro, este integrado no aniversário da Casa da Cerca.

No sub-programa deste ano dos Concertos ao Pôr-do-Sol, no anfiteatro do Jardim Botânico, hão-de passar pelo ciclo o Luca Argel Trio (27 de Maio, 21h30), Elisa Rodrigues (24 de Junho, 18h30), Coladera (29 de Julho, 21h30), Martín Sued & Orquestra Assintomática (26 de Agosto, 21h30) e, por fim, João Cabrita Trio (30 de Setembro, às 21h30).

Na edição de 2002, passaram pela Casa da Cerca, entre Setembro e Novembro, Angélica Salvi, Pablo Lapidusas International Trio, Maria do Mar e a Orquestra Geração, enquanto na edição de 2021, de Março a Setembro, ali estiveram Bernardo Couto & Martín Sued, Braima Galissá, Victor Zamora y Sexteto Cuba, Lula Pena, Amaura, Lisboa String Trio e Fred.