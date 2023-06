Elisa Rodrigues no ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada

O segundo Concerto ao Pôr do Sol no ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, tem por protagonista a cantora e compositora Elisa Rodrigues. Dia 24, às 18h30.

O terceiro espectáculo do ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, que é o segundo dos Concertos ao Pôr do Sol, tem por protagonista a cantora e compositora Elisa Rodrigues, que tem vindo a trabalhar com o músico russo Feodor Bivol (há anos a viver em Portugal) com vista à gravação de um novo álbum. O concerto está marcado para o dia 24 de Junho, no anfiteatro do Jardim Botânico, às 18h30, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Com dois álbuns editados, Heart Mouth Dialogues (2011), produzido pelo pianista Júlio Resende, e As Blue As Red (2018), produzido por Luísa Sobral, Elisa Rodrigues estudou técnica vocal aos oito anos, já apaixonada pelo canto. Ter assistido, fascinada, na adolescência, a um concerto de Maria João e Mágio Laginha, levou-a a inscrever-se num workshop de jazz.

Após o lançamento do primeiro álbum, cantou com Rodrigo Leão e foi convidada pelos britânicos These New Puritans a participar no álbum que estavam a gravar, Field of Reeds, acompanhando depois o grupo em digressão. E assim foi percorrendo palcos na Europa, participando em vários festivais em Portugal (Vodafone Mexefest, Cool Jazz, MED, Douro Jazz, etc.). Nos últimos anos, tem lançado singles e videoclipes como Amor perfeito (em 2021), Sonhar, com Rita Onofre (2022) e Sem medo, com Joana Alegre (2023). Em 2020, participou no Festival RTP da Canção com Não voltes mais (que ficou em 8.º na final).

Inaugurado no dia 29 de Abril com um concerto de João Mortágua Math Trio, o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, foi criado em 2015, numa parceria entre a Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada, com a PontoZurca - editora e produtora discográfica. O concerto de João Mortágua Math Trio integrou o sub-programa Música nas Exposições, que terá até ao final do ano mais dois concertos (às 18h): Will Samson, em 28 de Outubro e HUH! em 18 de Novembro, este integrado no aniversário da Casa da Cerca.

O sub-programa deste ano dos Concertos ao Pôr do Sol, no anfiteatro do Jardim Botânico, abriu com o Luca Argel Trio, no dia 27 de Maio, e, depois de Elisa Rodrigues, haverá ainda mais três concertos: Coladera (29 de Julho, 21h30), Martín Sued & Orquestra Assintomática (26 de Agosto, 21h30) e, por fim, João Cabrita Trio (30 de Setembro, às 21h30).