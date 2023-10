Will Samson vai apresentar em Almada o seu último álbum Active Imagination

No penúltimo concerto do ciclo Há Música na Casa da Cerca, o cantor e compositor britânico Will Samson leva Active Imagination a Almada. Dia 28, às 18h.

Terminado o programa dos Concertos ao Pôr do Sol, o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada ainda tem mais dois concertos até ao final do ano, integrados no sub-programa Música nas Exposições. O primeiro é no dia 28 de Outubro, às 18h, e tem como protagonista o cantor e compositor britânico Will Samson, que ali apresentará o seu mais recente álbum, Active Imagination. O segundo e último será no dia 18 de Novembro, com os HUH!.

Nascido em Oxford, no Reino Unido, em 29 de Dezembro de 1988, Will Samson reside desde Janeiro de 2022 reside em Portugal, em Almada. Teve, desde cedo, uma vida nómada, primeiro acompanhando os pais até à Austrália Ocidental, de onde voltou ao Reino Unido passados dez anos, vivendo em seguida entre Oxford e Berlim, Brighton e Lisboa, Bruxelas e Bristol, cidade do sudoeste de Inglaterra onde gravou o seu mais recente e sétimo álbum, Active Imagination, sucessor de Balance (2012), Animal Hands (2015), Ground Luminosity (2015), Welcome Oxigen (2017), Paralanguage (2019) e Flow State Mosaic (2021).

O título deste trabalho, Active Imagination, corresponde a um sentimento real quanto à criação musical do álbum, como disse Will Samson ao PÚBLICO por ocasião do lançamento: “Sim, sem dúvida. Neste álbum procuro explorar um sentido de pertença, porque foi o meu primeiro álbum feito em Inglaterra e em tempos estranhos, durante o confinamento ditado pela pandemia. Uma parte do álbum tem a ver com a dualidade entre sentirmo-nos estrangeiros e pertencentes a um lugar. Nesse período em que não podia ir a lugar algum, tentei explorar diferentes lugares num sonho lúcido, que as letras das minhas canções reflectem. Foi essa minha imaginação activa que gerou este álbum.” Isso e uma outra marca: a do nomadismo que tem vindo a marcar a sua vida, por muitos lugares. “Penso que influencia, embora seja difícil explicar como. As minhas maiores influências são as pessoas que vou conhecendo nos mais diferentes lugares, faço sempre amizade com outros músicos nos sítios por onde vou passando. E isso tem um grande efeito na minha música.”

Inaugurado no dia 29 de Abril de 2023 com um concerto de João Mortágua Math Trio, o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, foi criado em 2015, numa parceria entre a almadense Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea com a PontoZurca - editora e produtora discográfica. Além dele, já passaram pela edição deste ano o Luca Argel Trio (no dia 27 de Maio), Elisa Rodrigues (24 de Junho), os Coladera (29 de Julho), Martín Sued & Orquestra Assintomática (30 de Setembro) e João Cabrita Trio (30 de Julho).