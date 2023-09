João Cabrita Trio nos Concertos ao Pôr do Sol na Casa da Cerca, em Almada

Completa-se, no último dia deste mês, o programa dos Concertos ao Pôr do Sol no âmbito do ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada. Desta vez, o convidado e protagonista é João Cabrita, saxofonista que já acompanhou numerosos músicos e projectos e que em 2020 lançou um primeiro álbum a solo, Cabrita. Será no dia 30, às 21h30, no anfiteatro do Jardim Botânico da Casa da Cerca, em Almada, com entrada gratuita, sujeita apenas à lotação do espaço.

Nascido em Lisboa, no dia 24 de Junho de 1972, João Cabrita é “neto de uma angolana, com percurso de vida que o levou a viver cinco anos em São Tomé e Príncipe”, conforme escreveu Mário Lopes no Ípsilon, quando o entrevistou a propósito da sua estreia a solo. O primeiro grupo a que se ligou foi aos Sitiados, na primeira metade dos anos 90, vindo depois a integrar grupos como os Cool Hipnoise, Cacique 97, Cais do Sodré Funk Connection ou a liderar a Royal Orquestra das Caveiras que acompanhou os Dead Combo.

Isso e o facto de ter tocado com músicos como Sérgio Godinho ou Legendary Tigerman levou-o a trazer para o seu disco a solo músicos como Sam The Kid, os ex-Sitiados Sandra Baptista e João Marques, Milton Gulli (Cacique 97), João Gomes (Cais do Sodré Funk Connection), Gui (saxofonista dos Xutos), Selma Uamusse, Legendary Tigerman ou Tó Trips. O seu projecto mais recente, a par do disco a solo, chama-se Cachorro sem Dono, com Stereossauro.

“Nestes 30 anos já fiz de tudo e mais alguma coisa”, contou ele a Mário Lopes em 2020. “Já fui manager, road manager, condutor de carrinhas, saxofonista, teclista, guitarrista, compositor, produtor, arranjador. E agora artista em nome próprio”. E é como artista em nome próprio que se apresenta na Casa da Cerca, desta vez em trio, com dois músicos com os quais tem tocado anteriormente. Com ele (saxofone), estarão João Rato (teclados) e João Pinheiro (bateria).

Foto João Cabrita e o seu saxofone, com Lisboa ao fundo ANA VIOTTI

Inaugurado no dia 29 de Abril com um concerto de João Mortágua Math Trio, o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, foi criado em 2015, numa parceria entre a almadense Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea com a PontoZurca - editora e produtora discográfica. O concerto de João Mortágua Math Trio integrou o sub-programa Música nas Exposições, que até ao final do ano ainda terá mais dois concertos (às 18h): Will Samson, em 28 de Outubro e HUH! em 18 de Novembro, este integrado no aniversário da Casa da Cerca.

Pelo sub-programa deste ano dos Concertos ao Pôr do Sol, sempre no anfiteatro do Jardim Botânico, já passaram o Luca Argel Trio (no dia 27 de Maio), Elisa Rodrigues (24 de Junho), os Coladera (29 de Julho) e Martín Sued & Orquestra Assintomática (30 de Setembro).