Coladera apresentam La Dôtu Lado no ciclo Há Música na Casa da Cerca

Projecto de Vitor Santana e João Pires, os Coladera apresentam-se em trio, com Juninho Ibituruna, no dia 29, no quarto concerto do ciclo Há Música na Casa da Cerca (Almada).

Chega este mês a meio do seu cartaz o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada. O próximo concerto, confirmado esta quarta-feira, leva ao anfiteatro do Jardim Botânico os Coladera, projecto do brasileiro Vitor Santana e do português João Pires, que em 2018 lançaram um primeiro e elogiado álbum, La Dôtu Lado. Este servirá de base ao concerto, onde se apresentam em trio: com João Pires e Vítor Santana, ambos na guitarra e voz, estará um músico brasileiro radicado em Portuhal, Juninho Ibituruna, nas percussões. O concerto será no dia 29 de Julho, às 21h30, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

A sonoridade dos Coladera é um mosaico multicultural por onde passam Brasil, Portugal, Cabo Verde, América Latina, cruzando candomblé, fado, flamenco, samba, rumba e mambo, numa síntese das experiências e gostos musicais dos seus criadores. Desde há oito anos que o duo vem trabalhando ao vivo com outros músicos (como Marcos Suzano ou Miroca Paris), apresentando-se em palcos nacionais e mundiais, do Festival de Músicas do Mundo de Sines até a festivais como o Summerfest (Nova Iorque), Montreux Jazz Festival (Suíça), Bimhuis (Países Baixos), Global Copenhagen (Dinamarca) ou Budapest Ritmo (Hungria).

O álbum La Dôtu Lado inclui, entre as suas onze faixas, canções como La dôtu lado, A luz de Yayá, Mandinga, Mantafro, Funaná do moreré, D’orixá ou Algum lugar em nós.

Inaugurado no dia 29 de Abril com um concerto de João Mortágua Math Trio, o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, foi criado em 2015, numa parceria entre a almadense Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea com a PontoZurca - editora e produtora discográfica. O concerto de João Mortágua Math Trio integrou o sub-programa Música nas Exposições, que até ao final do ano ainda terá mais dois concertos (às 18h): Will Samson, em 28 de Outubro e HUH! em 18 de Novembro, este integrado no aniversário da Casa da Cerca.

Pelo sub-programa deste ano dos Concertos ao Pôr do Sol, no anfiteatro do Jardim Botânico, já passaram o Luca Argel Trio (27 de Maio) e Elisa Rodrigues (24 de Junho), seguindo-se a esta apresentação dos Coladera mais dois concertos: Martín Sued & Orquestra Assintomática (26 de Agosto, 21h30) e, por fim, João Cabrita Trio (30 de Setembro, às 21h30).