Martín Sued & Orquestra Assintomática ao vivo em Agosto na Casa da Cerca

Em Agosto, a poucos dias da rentrée, o ciclo Há Música na Casa da Cerca apresenta mais um concerto, desta vez com o sexteto Martín Sued & Orquestra Assintomática e o seu álbum Igual Estamos Acá, de 2022. Será no próximo dia 26, às 21h30, no anfiteatro do Jardim Botânico da Casa da Cerca, em Almada, com entrada gratuita, sujeita apenas à lotação do espaço.

O projecto Orquestra Assintomática é uma criação do bandoneonista argentino Martín Sued, nascido em Buenos Aires, em 1983, e actualmente a residir em Portugal. Em 2019, Sued lançou um primeiro disco a solo, Iralidad, depois de trabalhar na Argentina com vários colectivos que foi formando (Tatadios, Chiche Trío ou o duo Sued-Nikitoff), a par de parcerias com músicos de vários países. A Orquestra Assintomática nasceu da pandemia de covid-19 e estreou-se em Lisboa, ainda no final de 2020, ano em que a pandemia obrigou a prolongados confinamentos.

Desde a estreia, com o álbum Igual Estamos Acá, o grupo manteve uma formação praticamente idêntica à do início. Com Martín Sued (bandoneón, composição e arranjos), estão o também argentino Ariel Rodriguez (piano e sintetizadores), a portuguesa Sandra Martins (violoncelo), o ucraniano Denys Stetsenko (violino) e os italianos Francesco Valente (contrabaixo) e Franco Dall’Amore (guitarra eléctrica), que veio substituir o músico brasileiro Pedro Loch.

O nome da orquestra e as vestes dos músicos (fatos brancos, com máscaras e toucas, que nos habituámos a ver durante a pandemia, mas salpicados de muitas cores) são devidos à covid e aos confinamentos, como Martín Sued explicou ao PÚBLICO em 2022: “O nome da orquestra surgiu como uma piada. Tínhamos passado tanto tempo fechados em casa, que começámos a encontrar-nos com frequência. Até essa altura, nenhum de nós tinha tido covid (depois todos tivemos) e alguém disse, numa noite, que ninguém apanhava covid porque éramos uma orquestra assintomática. Ficou como nome para os ensaios e depois ficou para sempre.”

O álbum, Igual Estamos Acá, é composto por oito temas: Hormiga, Agosto, La Montaña de Beacon, Membrillo – O que a Helena sonhou ontem, Filas, Migra, Insistir e, a fechar, o tema-título, Igual estamos acá. “Algumas são adaptações de músicas que eu já havia feito para outras formações e também tinha tocado a solo. Mas a maior parte delas são músicas feitas a pensar concretamente nesta formação, que podia ser, pelos instrumentos que a compõem, um sexteto de tango. Só que a música que tocamos não é música de tango e sim uma música que muitas vezes tem a respiração e certas características de interpretação da música argentina.”

Inaugurado no dia 29 de Abril com um concerto de João Mortágua Math Trio, o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, foi criado em 2015, numa parceria entre a almadense Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea com a PontoZurca - editora e produtora discográfica. O concerto de João Mortágua Math Trio integrou o sub-programa Música nas Exposições, que até ao final do ano ainda terá mais dois concertos (às 18h): Will Samson, em 28 de Outubro e HUH! em 18 de Novembro, este integrado no aniversário da Casa da Cerca.

Pelo sub-programa deste ano dos Concertos ao Pôr do Sol, sempre no anfiteatro do Jardim Botânico, já passaram o Luca Argel Trio (no dia 27 de Maio), Elisa Rodrigues (24 de Junho) e os Coladera (29 de Julho). Depois da apresentação do colectivo Martín Sued & Orquestra Assintomática, haverá ainda outro, com João Cabrita Trio (30 de Setembro, às 21h30).