Desta vez, o “ouro” da Condé Nast pode chegar a 13 hotéis portugueses

De Cervães a Lagoa, do Funchal às Furnas, do Porto a Lisboa. Ao todo, são 13 os hotéis portugueses nomeados para os Prémios Excelência Condé Nast Johansens 2024 — mais três nomeações do que na edição anterior — na zona que abrange Inglaterra, Europa e o Mediterrâneo.

Foram seleccionadas pelo guia de referência no sector das viagens de luxo até três projectos para cada uma das categorias a concurso, sendo que a votação está aberta até segunda-feira, 23 de Outubro. A lista completa dos vencedores, incluindo também as restantes zonas — América, Ásia, África, Médio Oriente e Oceânia —, será anunciada na segunda-feira, 6 de Novembro de 2023.

Os hotéis portugueses são: The Vintage Hotel & Spa (na categoria Experiência de Melhor Valor), Verride Palácio de Santa Catarina e Santiago de Alfama – Boutique Hotel (Melhor Pequeno-Almoço), The Albatroz Hotel (Melhor Experiência de Jantar), The Lumiares Hotel & Spa (Melhor Bar), Palácio Ludovice Wine Experience Hotel (Melhor Hotel Urbano), Terra Nostra Garden Hotel (Melhor Hotel Rural), Tivoli Carvoeiro Algarve Resort (Melhor para Famílias), Quinta Jardins do Lago (Melhor Experiência Imersiva), Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel (Melhor para Casamentos, Festas e Celebrações), The Lodge Porto Hotel e Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness (Melhor para Reuniões e Eventos) e Corpo Santo Lisbon Historical Hotel (Melhor para Práticas Verdes e Sustentabilidade).

Refira-se que os Prémios de Excelência Condé Nast Johansens foram criados há mais de duas décadas para “reconhecer, premiar e celebrar a excelência dos hotéis” recomendados incluídos no guia.

Os vencedores serão seleccionados através de um modo combinado de votação online, dos comentários dos hóspedes e das avaliações realizadas pela equipa de local experts durante este último ano.

Além das categorias tradicionais, durante o jantar de gala e a entrega dos prémios, no próximo dia 6 de Novembro, em Londres, serão anunciados os vencedores das duas categorias mais esperadas da noite: Readers’ Choice — que no ano passado colocou Portugal no topo das escolhas dos viajantes —, e Editors’ Choice.

Durante a cerimónia de entrega dos prémios do sector hoteleiro de luxo será também apresentado o novo guia Condé Nast Johansens Luxury Hotels 2024.