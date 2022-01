Spa do Palácio Estoril Hotel volta a estar entre os melhores do mundo

O Spa do Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness está novamente entre os melhores do mundo. Entre a lista de 39 spas de luxo escolhidos anualmente pelo guia Condé Nast Johansens Luxury Spas 2022, é a única unidade hoteleira portuguesa a receber a distinção, que “inclui os mais selectos destinos da Europa, América, Caraíbas, Oceano Índico, Médio Oriente e a Ásia”.

No site da Condé Nast Johansens descreve-se o Palácio do Estoril como “glamour, romance e grandiosidade ao lado da costa”. Entre os tratamentos do Bayan Tree Spa, o guia recomenda a massagem Royal (260€) com uma bolsa de ervas, embebida e aquecida em óleo de sésamo quente. De acordo com a descrição que pode ser lida no site do spa, o tratamento promete “melhorar a circulação sanguínea e reduzir a tensão muscular”. Do pacote de 150 minutos faz ainda parte uma massagem facial que “recupera a firmeza da pele, devolvendo-lhe brilho e luminosidade”. O ritual termina com um banho terapêutico com ervas.

O complexo hoteleiro de cinco estrelas onde está integrado o Bayan Tree Spa, com vista para o mar e com todo um passado que inclui histórias de espiões em plena Segunda Guerra, serviu de cenário para uma curta passagem de 007 Ao Serviço de Sua Majestade, o único filme da saga do espião britânico que contou com o actor australiano George Lazenby.

Além do spa do Palácio Estoril estar nesta lista, o guia também o distinguiu nos Prémios de Excelência, lado a lado com mais três unidades hoteleiras portuguesas: o Heritage da Avenida da Liberdade, em Lisboa; o Vila Foz, no Porto; e o Torre de Gomariz, em Cervães.

Spas para todos os gostos

O guia de Spas de Luxo da Condé Nast Johansens, explica a editora em comunicado, tanto é direccionado a um “viajante tradicional”, como a um “viajante de 25 a 40 anos e com alto poder de compra”. A edição de 2022 conta com estabelecimentos de bem-estar nos seguintes países: Alemanha (2), Áustria (1), Bali (1), Espanha (5), Filipinas (1), França (7), Itália (9), Maldivas (1), México (1), Irlanda do Norte (1), Portugal (1), Reino Unido (8) e Tailândia (1).

Foto O guia de 2022 custa 11,99€ DR

Entre as novas recomendações deste ano, o guia destaca o primeiro hotel de cinco estrelas termal de Castela e Leão, o Castilla Termal Valbuena, em Valladolid. O novo hotel nasceu num antigo mosteiro do século XII e o spa fica na antiga capela de São Pedro. Também o spa do Parkhotel Egerner Höfe, em Tegernsee ─ a localidade da Floresta Negra, na Alemanha, conhecida como a “cidade-spa” é um dos novos destaques para 2022. A Condé Nast Johansens destaca a piscina de frente para a paisagem dos Alpes alemães.

Anualmente, os guias Condé Nast Johansens Luxury Spas e Condé Nast Johansens Luxury Hotels distinguem hotéis contemporâneos e de design, casas de hóspedes com charme e novos destinos, além dos favoritos. O exemplar do guia de spas pode ser comprado através do site johansensguides.com e custa 11,99€.