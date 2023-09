Harry e Meghan estiveram em Portugal para “escapadinha romântica” em Melides

O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle estiveram em Portugal este mês, avança a revista Nova Gente. Os duques de Sussex terão passados alguns dias de férias na casa da prima Eugenie, em Melides. Não há fotografias da visita, que terá durado apenas alguns dias e foi envolta em secretismo.

Os Sussex passaram por cá depois de participarem nos Jogos Invictus, em Dusseldorf, na Alemanha. O evento, fundado pelo príncipe Harry para apoiar antigos militares, terminou a 16 de Setembro, data que terão chegado a Portugal.

A notícia foi confirmada à publicação pelo presidente do Conselho do Turismo do Alentejo, José Santos. “Imagino que tenham gostado muito e dada a relação familiar com o local, tenho a certeza que voltarão para desfrutar das maravilhas que esta região tem para oferecer”, declarou em comunicado.

É conhecida a proximidade entre Harry e a prima Eugenie, que, aliás, apareceu no documentário da Netflix produzido pelo casal. A filha mais nova do príncipe André divide os dias entre Melides e Londres, com os filhos August, de dois anos, e Ernest, com apenas quatro meses. Isto porque, desde 2022, que o marido Jack Brooksbank trabalha no CostaTerra Golf & Ocean Club, na área das vendas, marketing e promoção.

Desconhece-se o que terão feito Harry e Meghan na “escapadinha romântica” a Portugal, como lhe chama a revista, mas sabe-se que vieram sem os filhos, Archie e Lilibet. Os Sussex estiveram por cá apenas quatro dias, tendo embarcado a 20 de Setembro num voo da British Airways para Londres.

O filho mais novo de Carlos III já tinha estado em Inglaterra a 7 de Setembro, para a entrega dos prémios da Well Child, uma associação dedicada a apoiar crianças doentes. Não se sabe se Harry esteve com a família, que terá visto oficialmente pela última vez na coroação do pai e da rainha Camila.

Em Maio, na Abadia de Westminster, esteve uma vez mais acompanhado pelas primas Eugenie e Beatrice, mas sem a mulher Meghan, que ficou na Califórnia com os filhos. No mês seguinte, voltou a Londres para testemunhar no julgamento contra o Mirror Group Newspapers, que acusa de obter informações ilegalmente.

Durante o Verão surgiram rumores, na imprensa norte-americana, de que o casamento dos Sussex podia estar a atravessar algumas dificuldades, mas o casal afastou todas as suspeitas surgindo apaixonados a dançar no concerto da Beyoncé, em Los Angeles — um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

Prince Harry and Princess Meghan PDA-ing behind Queen mama Doris’s back.

But it’s okay because Beyoncé was singing ‘Love on Top’ and you know that fully applies to them. #HarryAndMeghanLoveStory#RENAISANCEWorldTour pic.twitter.com/2BDzybSBBA — Glow Lee (@GlowanneLee) September 2, 2023

Harry e a família vivem nos Estados Unidos desde 2020, quando os duques abandonaram os deveres reais, apenas dois anos após o casamento.