Já nasceu o segundo filho da princesa Eugenie, 13.º na linha de sucessão ao trono

Ernest George Ronnie Brooksbank nasceu no dia 30 de Maio, às 8h49, com três quilos e 220 gramas.

A filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson foi mãe, pela segunda vez, tendo recorrido ao Instagram para dar conta da boa nova. “O Jack e eu queríamos partilhar a notícia de que tivemos o nosso filho, Ernest George Ronnie Brooksbank, em 30 de Maio de 2023 às 8h49 pesando três quilos e 220 gramas”, escreveu Eugenie nesta segunda-feira.

Na publicação, Eugenie, que há um ano se mudou para Portugal, passando a residir na zona de Melides, distrito de Setúbal, e dividindo o seu tempo entre terras lusas e Londres, explica que o filho mais novo tem o nome do “seu trisavô George, do seu avô George (pai de Jack) e do meu avô Ronald (pai de Sarah)”.

Eugenie e Jack anunciaram a notícia de que estavam à espera de bebé em Janeiro, quando publicaram uma foto de August, actualmente com quase dois anos e meio, a beijar a barriga da sua mãe.

A princesa nunca partilhou oficialmente a data prevista do parto e apenas afirmou vagamente que o bebé número dois estava previsto para “o Verão”.

Ernest George Ronnie Brooksbank passa a ocupar o 13.º lugar na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do irmão August; a mãe é 11.ª.