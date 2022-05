Portugal tem uma residente real. Princesa Eugenie mudou-se com o marido para Melides

A filha mais nova do príncipe André passará a dividir a sua rotina entre a localidade do distrito de Setúbal e Londres.

A princesa Eugenie, filha do príncipe André, está a residir em Portugal, depois do marido, Jack Brooksbank ter aceitado trabalhar para o magnata do imobiliário ​Mike Meldrum, noticiou o jornal Mirror.

De acordo com o The Telegraph​, a princesa divide agora o seu tempo entre o CostaTerra Golf & Ocean Club, em Melides, no distrito de Setúbal, e Londres, enquanto “Jack [Brooksbank] está a trabalhar para Mike Meldrum” na área das vendas, marketing e promoção.

Eugenie e Brooksbank, pais de August, de um ano de idade, estavam a viver em Frogmore Cottage. A mudança coincidiu com a decisão de Harry e Meghan de renovarem o contrato de arrendamento do espaço, localizado em Windsor, o que originou algumas especulações sobre a possibilidade de o casal estar a pensar passar mais tempo no Reino Unido.

A filha do príncipe André e Sarah Ferguson casou-se com Jack Brooksbank, em Outubro de 2018, na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, meses depois da cerimónia de Meghan e Harry. Na altura, além dos membros da família real — como os duques de Cambridge e Sussex e a rainha —, foram convidadas para a cerimónia celebridades como o cantor britânico Robbie Williams, as actrizes Liv Tyler e Demi Moore e as modelos Naomi Campbell e Cara Delevingne. O cantor de ópera Andrea Bocelli cantou acompanhado pela Orquestra Filarmónica Real.