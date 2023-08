Em documentário, Harry diz que o Afeganistão despertou o trauma da morte de Diana

A série O Coração dos Invictus acaba de estrear na Netflix e faz parte do acordo dos duques de Sussex com a plataforma. A competição começa a 9 de Setembro e Harry estará presente.

Não é a primeira vez que Harry fala sobre o período em que esteve no Afeganistão em missão militar, mas agora o duque de Sussex volta ao tema para contar como essa experiência trouxe à tona o trauma de ter perdido a mãe. A saúde mental é um dos temas centrais da nova série documental produzida pelo príncipe, O Coração dos Invictus, que estreou nesta quarta-feira na Netflix.

Quando entrou no exército, recorda Harry no testemunho partilhado na série, a saúde mental era como um “palavrão” e, desde então, sempre quis desmistificar o “estigma” à volta do tema. É essa que tem sido uma das suas missões enquanto figura pública e que agora reforça no documentário, onde acompanha um grupo de veteranos em preparação para os Jogos Invictus — uma competição de estilo paraolímpico criada pelo príncipe em 2014.

“Da minha experiência pessoal, a minha missão no Afeganistão, em 2012, como co-piloto de helicópteros de ataque Apache, provocou-me como que uma revelação. O gatilho foi voltar do Afeganistão, mas as coisas que me assolaram eram desde 1992 até ter uns 12 anos”, recorda o duque de Sussex, que ficou órfão de mãe em 1997.

Foto Harry durante uma das missões que cumpriu no Afeganistão REUTERS/POOL

Então voltaram à tona todas as emoções de perder a mãe numa “idade tão jovem”, um trauma de que ainda “não tinha consciência”. E a culpa foi da forma como se lidava com a saúde mental nessa época: “Nunca foi discutido, nunca foi falado e suprimi tal como a maioria dos jovens teria feito.” Anos depois, “tudo” voltou. “Agora sinto tudo, em vez de estar dormente”, relata.

A pior parte, confessa, foi “ninguém” o conseguir ajudar. “Não tinha a estrutura de suporte, uma rede, ou o aconselhamento de um especialista que pudesse identificar o que se passava comigo”, lamenta. E só começou a pensar em terapia quando atingiu o limite: “Quando estava deitado no chão em posição fetal a desejar ter lidado com tudo isto antes. É isso que quero mudar.”

Foto William, Harry e Carlos no funeral da princesa Diana Re

Além de protagonizar um dos testemunhos da série, Harry é o co-produtor do projecto, que faz parte do acordo multimilionário dos duques de Sussex com a Netflix — tal como o polémico documentário sobre o casal, que deixou os deveres reais em 2020. O duque de Sussex apareceu de surpresa na estreia em San Diego, na Califórnia, na segunda-feira.

Na próxima semana, a 7 de Setembro, viaja para Londres, sem Meghan, para a entrega dos prémios da Well Child, uma associação dedicada a apoiar crianças doentes. Por coincidência, Harry deverá estar no Reino Unido no dia em que se assinala o primeiro ano da morte de Isabel II. Todavia, desconhece-se se estará com a família.

Logo de seguida, o filho mais novo de Carlos III viaja para a Alemanha, para participar nos Jogos Invictus, a partir de 9 de Setembro. De acordo com a imprensa britânica, Meghan Markle deverá juntar-se ao marido para assistir à competição, em Düsseldorf.