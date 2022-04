Harry e Meghan vão aos Países Baixos, mas sem honras de Estado

Mais uma prova de que mais do que realeza, Harry e Meghan são hoje — mais de dois anos depois de terem decidido trocar o Reino Unido e os deveres reais pela soalheira Califórnia — meras celebridades: os duques deverão marcar presença nos Jogos Invictus, evento criado por Harry para homenagear os militares, no activo ou na reserva, feridos durante o cumprimento do serviço, e que se realiza em Haia, Países Baixos, de 16 a 22 de Abril, mas, ao contrário do que se poderia imaginar, a família real holandesa não irá tratar do acolhimento do casal.

Harry e Meghan não serão nem convidados de honra do rei Guilherme Alexandre e da rainha Máxima, nem serão acomodados numa residência real, como costuma acontecer de cada vez que há visitas reais ao país, avança o The Sun. No entanto, não é claro se é por falta de convite ou por vontade própria que os duques optaram por ficar num hotel.

Quanto à segurança, que terá sido a questão que levou Harry a faltar à cerimónia em memória ao avô, nos Países Baixos, o casal terá estatuto VIP e será protegido pelo Serviço Real e Diplomático de Segurança da polícia nacional DKDB. O príncipe pode ainda levar consigo agentes de segurança privados, mas já terá sido informado que estes não poderão circular armados.