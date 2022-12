Harry & Meghan já chegou à Netflix. E não poupa ninguém

Numa das primeiras cenas do primeiro episódio, numa entrevista com Harry e Meghan, a norte-americana é confrontada com uma conversa que teve antes de conhecer o príncipe para uma rubrica da Hello! Canada. A entrevistadora pergunta-lhe: “Príncipe William ou príncipe Harry?”. E a então actriz de Suits não sabe o que responder. O momento ocorreu em Outubro de 2015, menos de um ano antes de se conhecerem.