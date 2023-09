Boas notícias que fazem mal ao país

Quem ouve anúncios assim fica a pensar que as notícias são boas – e foram várias as entidades a apresentá-las nesse tom. O INE informou há dias que as contas do Estado tiveram um saldo orçamental positivo de 1,1% do PIB no 1.º semestre deste ano. O Conselho das Finanças Públicas diz que podemos chegar ao final de 2023 com um saldo correspondente a +0,9% do PIB, em vez dos -0,4% que o Governo previa em Abril no Programa de Estabilidade, ou dos -0,9% inscritos no Orçamento do Estado aprovado há um ano. Por fim, o ministro das Finanças anunciou com orgulho que Portugal sairá do pódio dos países mais endividados da UE, ficando com uma dívida pública abaixo da de vários outros Estados-membros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt