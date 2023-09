Governo com margem de 2700 milhões para novas medidas no OE 2024

Com a ajuda de uma receita fiscal novamente superior ao previsto, o Governo poderá afinal regressar já este ano a um excedente orçamental, dando-lhe uma maior margem de manobra para poder tomar novas medidas no valor de 2700 milhões de euros no OE para o próximo ano e, mesmo assim, cumprir as metas definidas por si em Abril no Programa de Estabilidade.

