Estado com excedente de 1,1% na primeira metade do ano

Apesar dos sinais de abrandamento registados na economia, o Estado registou, no segundo trimestre deste ano um excedente orçamental equivalente a 1% do PIB, um resultado que coloca o saldo orçamental positivo da primeira metade de 2023 em 1,1% e parece colocar as finanças públicas portuguesas a caminho de um resultado no final do ano bem acima do previsto inicialmente pelo Governo.

De acordo com os resultados das contas nacionais publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o saldo registado pelas Administrações Públicas durante o segundo trimestre foi positivo em 689 milhões de euros, um valor equivalente a 1% do PIB desse período. Já no segundo trimestre do ano passado, tinha havido um excedente, de 1,4% do PIB. E repete-se também o cenário a que já se tinha assistido no primeiro trimestre deste ano, período em que se verificou, nas contas públicas, um excedente de 1,2% do PIB.

Em conjunto, na primeira metade do ano, o saldo orçamental positivo foi, mostra o INE, de 1,1% do PIB.

O resultado supera o excedente de 0,4% do PIB registado na primeira metade do ano passado (ano que acabou com um défice de 0,3% do PIB) e parece criar as condições para que o resultado no total de 2023 venha a superar as expectativas iniciais do Governo. Neste momento, a previsão do Governo para o saldo orçamental de 2023 é ainda de um défice de 0,4% do PIB, algo que, tendo em conta os resultados já conhecidos, apenas poderá acontecer caso se verifique uma inversão significativa dos resultados na segunda metade deste ano.

Esta quinta-feira, o Conselho das Finanças Públicas reviu as suas previsões para o saldo orçamental deste ano, apontando agora para um excedente de 0,9% do PIB, 1,5 pontos percentuais acima da meta inicial do Governo. A confirmar-se este resultado, o ponto de partida para o Orçamento do Estado para 2024, que o Governo irá propor dentro de três semanas, torna-se também mais favorável.

Na comparação dos resultados do segundo trimestre com o do mesmo período do ano passado é possível confirmar os principais motivos por trás do desempenho acima do previsto das finanças públicas. Apesar de a despesa ter crescido 8,9%, mais que a receita que aumentou 7,8%, é evidente a continuação do bom desempenho das receitas fiscais e contributivas. A receita fiscal aumentou 8,2% e, em particular, a receita com os impostos directos, que incluem o IRS e o IRC, que disparou 17,9%.

Já as receitas com contribuições sociais aumentaram 10,6%, confirmando uma tendência de crescimento que se deve sobretudo à subida do número de pessoas empregadas e ao reforço do valor do salário médio, numa tentativa de acompanhar a inflação.