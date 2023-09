Chefs on Fire Cascais: juntam-se estrelas da cozinha e da música, bate-se bem e leva-se à Fiartil

Depois de, em Julho passado, ter posto Aveiro em brasa com uma versão pop-up no Festival dos Canais, marcando a estreia do formato fora da área metropolitana de Lisboa, o Chefs on Fire volta ao lugar onde nasceu e começou a ser feliz: à Fiartil, o espaço da Feira de Artesanato do Estoril.

De chama acesa desde 2018 – excepção feita ao ano de 2020, por conta da pandemia –, a experiência gastronómica tem vindo a crescer, estendendo a toalha a outros espaços e a mais dias no calendário.

Nesta que é a quinta edição, o festival propõe três dias de celebração mantendo a original receita de sucesso: momentos de cozinha ao vivo, temperada com fogo, tempo e uma pitada de música a gosto.

À volta da fogueira juntam-se então 32 chefs, uma dúzia de bandas, comida preparada lentamente e harmonizações.

Entre estrelas de renome e novos talentos, os aventais e as jalecas servem a nomes como Alexandre Silva (Loco/Fogo), Bruno Caseiro (Cavalariça Lisboa), Vítor Adão (Plano), João Rodrigues (Projecto Matéria), David Jesus (Selva), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho), André Magalhães (Taberna da Rua das Flores), Hugo Candeias (Ofício), Ricardo Ferreira (Elemento), Marta Figueiredo (Estrela da Bica), João Sá (Sala), Tiago Feio (Tia Tia), Carlos Teixeira (Herdade do Esporão), António Loureiro (A Cozinha), Marlene Vieira (Marlene), Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio), Paulo Alves (Kabuki), Diogo Formiga (Encanto) ou António Galapito (Prado). Isto no que respeita a pratos de carne, peixe e vegetariano.

Foto Cozinha ao vivo temperada com fogo DR

As sobremesas estão por conta de Andreia Moutinho (ACPP – Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal), Fábio Quiraz (Belavista Hotel & Spa) e Natalie Castro (Isco).

O cardápio passa ainda pelas criações das Rising Stars Rúben Trindade & Francisca Dias, Zé Paulo Rocha e Catarina Nascimento, e pelo Palco Espanha, apostado em mostrar o talento culinário de nuestros hermanos através dos embaixadores Begoña Rodrigo, Rafa Zafra e Rafa Panatieri & Jorge Sastre.

Num festival que tem o fogo como estrela, a música serve de conduto à degustação. D’Alva, Moullinex, Velhote do Carmo e Pedro Mafama sobem ao palco no primeiro dia. A Garota Não, Cláudia Pascoal, Mirror People e Tiago Bettencourt (sábado); e Beatriz Pessoa, Benjamim & Samuel Úria, Deixem o Pimba em Paz e Nena (domingo) completam a carta.

O Chefs on Fire está aberto do meio-dia à meia-noite. A entrada custa 75€ e dá direito a cinco doses de comida e a duas bebidas. O passe para os três dias está disponível por 200€ (15 doses de comida e dez bebidas).