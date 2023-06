Ricardo continua “a pegar fogo” no Porto e chega às Antas: Gastro by Elemento

O chef Ricardo Dias Ferreira abriu o segundo restaurante, numa zona fora do radar mais turístico da cidade, as Antas. O foco deste Gastro by Elemento é o mesmo: a cozinha de fogo.

Em 2019, numa noite de Inverno, seguíamos o cheiro a lenha numa Rua do Almada deserta, recolhida ao frio de Fevereiro, e encontrámos abrigo no Elemento, o restaurante de fire dining que Ricardo Dias Ferreira acabara de abrir no Porto. Escrevemos então que o chef, com 30 anos à época, andava a brincar com o fogo, mas que o Elemento era uma coisa muito séria.