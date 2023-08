Residência: João Rodrigues cozinha num forte do Oeste com chef da “catedral do peixe”

Projecto Residência chega ao Oeste no último fim-de-semana de Agosto com Aitor Arregi, do restaurante basco Elkano, e um street food “festivo” com chefs e produtores da região.

O projecto Residência, do chef João Rodrigues, anda em itinerância pelo país desde Janeiro e, ao oitavo mês, oitava edição, o encontro gastronómico está marcado para o concelho da Lourinhã, no último fim-de-semana de Agosto.

Dedicado ao património gastronómico da região do Oeste, o programa arranca no dia 26 com um almoço no Forte de Paimogo, sobranceiro ao areal que lhe dá nome, tendo como um dos chefs convidados Aitor Arregi, do Elkano, em Getaria, País Basco. Considerada a “catedral do peixe”, o restaurante tem uma estrela Michelin e ocupa o 22.º lugar dos The World's 50 Best, acrescenta a organização em comunicado.

O menu, claro, será dedicado ao peixe e marisco, “com grelha ao ar livre”, e conta ainda com João Rodrigues, e Jael Martins, da mítica Tasca do Joel, em Peniche, entre o elenco de chefs. No sábado, quem se inscrever para o almoço poderá ainda integrar as visitas a vários produtores que decorrem ao longo do dia: João Vieira, especialista em sementes e cereais, Hortelão do Oeste, Raul Reis (batata) e Porco Saloio.

Foto Foto Foto Aitor Arregi

Já no domingo, o evento muda-se para Porto Dinheiro, “onde a tradição de pescadores serve de mote para um almoço festivo de street food”, com três chefs e um mercado de produtores da região. A liderar os cozinhados estarão João Rodrigues, Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho (uma estrela Michelin), João Simões, do Casta 85, em Alenquer, e Ricardo Raimundo, formador da Escola Superior de Tecnologia do Mar, em Peniche.

No mercado de produtores, marcam presença o Talho das Manas, projecto de quatro irmãs de Torres Vedras, aliado ao Porco Saloio, outro produtor da região; o Hortelão do Oeste, produtor de “mais de 70 espécies” de tomate em Alenquer; Raul Reis, “especialista e produtor da melhor batata da região”; e a Ginja MSR.

Foto Praia de Porto Dinheiro DR

“Sendo a praia de Porto Dinheiro um exemplo da tradição piscatória na região”, estarão ainda presentes pescadores locais a confeccionar a caldeirada, “um dos pratos mais emblemáticos desta zona costeira”, acrescenta a nota de imprensa.

O almoço de sábado, em menu livre, custa 250 euros por pessoa (com harmonização de vinhos), enquanto o almoço e mercado de produtores no domingo custa 60 euros por pessoa (pairing incluído).