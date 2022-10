João Rodrigues anuncia dois novos restaurantes e os planos para o futuro, que já começa agora

Há seis meses, quando anunciou a saída do Feitoria, depois de 13 anos no restaurante estrelado no Altis Belém, o chef João Rodrigues tinha muitos planos e poucos projectos concretos. Pensou em aproveitar as semanas seguintes para descansar e reflectir sobre os passos que gostaria de seguir na sua carreira de mais de 22 anos dedicados à cozinha — e tirar do papel um antigo sonho de um restaurante mais rural. O que menos teve, entretanto, foi tempo de ócio.