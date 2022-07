Raul Reis é o batateiro da nação

Bleu Belle, Picasso, Ratte, Bricata, Belle de Fontenay, Asterix ou a portuguesa Raiz de Cana são as variedades cultivadas no Sobral da Lourinhã. Na comunidade dos chefs, não há quem não conheça as batatas de Raul. Que tem em Telmo Bento dos Santos, que foi jardineiro de Charles Aznavour, um braço direito e esquerdo.