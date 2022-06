O Talho das Manas tornou-se um falatório para os amantes da carne

Um número interessante de portugueses prefere comprar carne em talhos de rua e não em supermercados. Por três razões: primeiro, atribui aos talhos mais qualidade e segurança, segundo, gosta de controlar o corte das peças na hora e, terceiro, além dos dois dedos de conversa com o talhante, sempre recebe alguma dica sobre a melhor forma de tratar a carne. No talho – como na peixaria ou na banca da fruta – a confiança ainda é um valor com peso.